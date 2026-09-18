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台積電存到第3張「均價2339元」該賣嗎？他想享受現金快感…兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己持有台積電近3張，第一張買在900多元、第二張1800元，第3張均價約2339元，如今猶豫該長期持有或獲利了結，引發Dcard討論長抱與短線進出的差異。圖／聯合報資料照片
一名網友分享自己持有台積電近3張，第一張買在900多元、第二張1800元，第3張均價約2339元，如今猶豫該長期持有或獲利了結，引發Dcard討論長抱與短線進出的差異。圖／聯合報資料照片

一名網友在Dcard分享，自己持有的台積電即將累積至第3張，第一張在900多元買進、第二張在1800元買進，第3張則採慢慢買進方式，目前均價約2339元，眼看家人已經在台積電買進賣出好幾輪，也讓他開始猶豫是否該跟著操作。

原PO表示，前面兩張台積電捨不得賣，第3張則比較偏向「玩票性質」，因此想知道究竟該獲利了結還是繼續放著。他坦言，雖然知道可以長期持有，但又很想體驗「拿到現金的快感」，好奇台積電反覆買進賣出是否適合。

有網友認為，頻繁進出未必比較容易賺錢，理想情況當然是低買高賣，但沒有人能保證每次都抓準時機，因此自己會選擇長期持有、遇到低點再加碼。也有人表示，如果本來就不打算長期持有，第3張要不要賣其實取決於原PO自己的操作規劃。

另一派則認為，實現獲利也有其意義，有網友直言「拿到錢最實際」，認為帳面獲利在賣出前仍不是可以直接使用的現金；若有時間看盤、原本就打算短線操作，獲利後賣出也是一種選擇。

也有網友點出，長線持有與短線進出本來就是兩套不同策略，前者需要耐心承受波動，後者則要面對重新進場時機的問題。有人形容，短線操作享受的是「獲利了結的多巴胺」，長抱則相對無聊，最終仍取決於投資人一開始如何定位這第3張台積電。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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