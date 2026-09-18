當沖新手慘賠近10萬「3萬多竟是手續費」！談到低折數後帳面虧、退傭卻小賺

一名網友在Dcard分享，前段時間開始嘗試股票當沖，由於幾乎沒有經驗就直接跟風進場，前期一路虧損近10萬元。原PO透露，其中光手續費就占了3萬多元，後來才發現不少高交易量投資人會向營業員爭取手續費折扣。

隨著交易量增加，原PO也成功向營業員談到較低折數，同時開始設定停損點控制風險。不過新的問題隨之出現，他發現部分交易帳面損益雖然顯示虧損，但把後續手續費退傭計算進去後，實際上反而還有小幅獲利，讓他好奇長期下來是否會產生影響。

留言區有網友認為，單純因退傭時間造成帳面與實際損益不同，通常不會有太大影響，也有自稱營業員的網友建議，可以詢問券商是否能改成「日退」，讓手續費呈現更接近實際成本，也比較方便記帳。

不過更多討論聚焦在當沖本身的交易成本與策略。有網友直言，若交易本身持續虧損，即使手續費折數再低也難以解決問題；也有人分享，確實存在將交易損益控制在損益兩平附近，再把手續費退傭納入整體收益的操作方式，但前提仍是交易策略、勝率與盈虧比能夠維持穩定。

原PO透露近10萬元虧損中有超過3萬元來自手續費，也讓不少網友提醒，高頻率進出會讓交易成本快速累積。有人建議沒有成熟策略前不要只靠感覺當沖，也有人乾脆勸「別做當沖，專心定期定額指數基金」，留言區對短線交易能否長期穩定獲利看法相當分歧。

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