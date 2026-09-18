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AI開始「打造自己」！Claude主導26%研發 3萬代理人開工...人類只剩發電功能？

聯合新聞網／ 綜合報導
Anthropic公布最新數據，截至2026年8月，Claude已在26%的內部AI研發工作達到「AI主導」程度，較2月不到1%大幅提升，但目前仍無任何受衡量工作達到完全自主。圖／聯合報資料照片
Anthropic公布最新數據，截至2026年8月，Claude已在26%的內部AI研發工作達到「AI主導」程度，較2月不到1%大幅提升，但目前仍無任何受衡量工作達到完全自主。圖／聯合報資料照片

AI開始參與「打造下一代AI」。Anthropic公布最新AI研發自動化指標，截至2026年8月，旗下Claude已在公司內部26%的AI研發工作中達到「AI主導」程度，相較今年2月不到1%大幅攀升，超過90%的AI研發工作則至少已有AI協作。

不過，「AI主導」並不等於完全沒有人類。依Anthropic定義，Claude目前可以根據高階指令，在人類監督下自行完成一項工作的多數流程，但尚未有任何受衡量的AI研發工作達到「完全自主」，重要目標與研發方向仍由人類決定。

更驚人的是AI代理人的使用規模。截至8月，Anthropic主要內部平台約有3萬個AI代理人同時投入研究與工程工作，不只能長時間半自主執行任務，部分情況甚至能把工作再交給其他AI代理人處理。Anthropic表示，8月共分析超過10億次AI研究與工程代理人的決策。

Anthropic認為，值得關注的是AI是否逐漸形成「自己協助打造下一代自己」的循環，當AI開始參與研究、設計、測試與訓練新模型，下一代模型能力提升後，又可能進一步提高AI參與研發的程度。不過公司強調，目前距離完全自主的「遞迴式自我改進」仍有明顯距離。

消息也在PTT掀起熱議，有網友笑稱「你已經是個成熟的AI了，該學會自己訓練自己」，也有人開始討論工程師角色是否會因此改變，甚至開玩笑喊「以後AI開始訓練人類」、「人類的功能只剩下發電了」，對AI加速參與自身研發既期待又擔憂。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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