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營建股要醒了？央行鬆綁第二戶房貸至7成 分析師喊短線最高漲7％、反彈看2成

聯合新聞網／ 綜合報導
央行將自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成提高至7成、維持無寬限期，兩名分析師看好政策有望帶動營建股短線反彈，但仍提醒不代表中長線多頭行情已經確立。記者張文玠／攝影
央行將自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成提高至7成、維持無寬限期，兩名分析師看好政策有望帶動營建股短線反彈，但仍提醒不代表中長線多頭行情已經確立。記者張文玠／攝影

央行17日宣布維持政策利率不變，同時再度調整房市信用管制，自18日起將自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成提高至7成，但仍不得有寬限期。央行表示，考量房市交易持續降溫、投機炒作減少，加上不動產貸款集中度下降，因此適度調整相關措施。

政策一出，市場焦點也轉向沉寂一段時間的營建股。啟發投顧分析師丁彥鈞認為，央行未升息可避免建商與購屋族資金成本進一步增加，加上第2戶房貸成數提高，有機會降低部分購屋族需要準備的自有資金，預估18日營建指數可能上漲約2%。

資深台股分析師王兆立看法更為積極，他認為第2戶房貸從6成放寬至7成，代表先前偏緊的信用管制開始出現鬆綁，加上營建股已經歷一段修正，預估18日營建指數漲幅可能達6%至7%，整波短線反彈空間則先看約2成。不過他也強調，這仍屬跌深後的短線反彈，不代表就此進入一至兩個月的中長線多頭。

PTT網友對營建股能否就此翻身則看法兩極，有人直呼「換炒營建了」、「明天漲停買得到嗎」，認為政策鬆綁可能成為資金轉進營建族群的催化劑；也有人注意到部分營建、營造公司獲利與殖利率表現，認為先前股價受到政策壓抑。

但另一派網友仍對房市基本面抱持疑慮，點出預售屋成交低迷、銀行房貸額度與少子化等問題，認為即使政策放寬也未必能立刻扭轉房市成交量，更有人直言可能只是「一日行情」。營建股能否從政策行情進一步轉為基本面行情，成為市場下一個觀察焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

央行 營建股 房貸 短線

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