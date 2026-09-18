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台股「C波早就走完了」？44210點殺完一路彈…網：波浪理論都是事後看

聯合新聞網／ 綜合報導
台股8月25日最低來到44210點，隨後一路反彈，9月17日盤中最高觸及46874點、收在46288點，引發PTT討論「C波是否早已走完」，但網友對波浪理論與後續行情看法分歧。記者曾吉松／攝影
台股8月25日最低來到44210點，隨後一路反彈，9月17日盤中最高觸及46874點、收在46288點，引發PTT討論「C波是否早已走完」，但網友對波浪理論與後續行情看法分歧。記者曾吉松／攝影

台股近期強勢反彈，讓原本市場熱議的「C波修正」再度成為話題。一名網友在PTT發文猜測，8月14日至25日的下跌，會不會其實就是市場等待已久的C波，如今修正早已結束。

原PO指出，台股8月25日最低殺至44210點後一路回升，17日盤中最高來到46874點，終場收在46288點，加上Fed央行決策陸續落地，市場反應並未如原先擔憂般悲觀，讓他開始懷疑低點是否已經出現。

尤其17日盤面電子、金融同步走強，更讓原PO直呼「台股這個氣勢有點不太一樣」，好奇如果44210點真的是C波低點，接下來是否可能進入另一段行情，甚至形成電子、金融「雙主流」格局。

不過PTT網友對「C波走完」看法分歧，有人直接認為「早就走完了」，也有人認為真正的修正尚未出現；更有網友提醒，目前仍有不少電子股尚未回到先前高點，光靠大盤反彈就判定修正結束仍言之過早。

更多討論則直接質疑波浪理論本身，有人直言「波浪理論很多都事後諸葛」、「事實上就是後照鏡」，認為不同時間週期、不同波段切法都可能得到不同答案。也有網友乾脆表示，與其每天猜A波、B波、C波，不如承認「沒人知道」，等行情走完後答案才會真正揭曉。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

波浪理論 Fed 央行 台股

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