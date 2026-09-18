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美股「看不懂了」！不升息狂跌、確定升息反而暴漲…網曝：利空反應完

聯合新聞網／ 綜合報導
美股在聯準會升息落地後走強，AMD、美光（MU）等半導體股反彈，引發PTT討論，不少網友認為升息預期先前已提前反映，消息確定後反而出現「利空出盡」行情。圖／聯合報系資料照片
美股在聯準會升息落地後走強，AMD、美光（MU）等半導體股反彈，引發PTT討論，不少網友認為升息預期先前已提前反映，消息確定後反而出現「利空出盡」行情。圖／聯合報系資料照片

美股近期走勢讓不少投資人摸不著頭緒，一名網友在PTT發文表示，市場先前因升息預期持續走弱，沒想到聯準會確定升息後反而大漲，尤其AMD、美光（MU）等半導體股明顯反彈，讓他忍不住直呼「股市現在到底怎麼玩？」

原PO指出，一個多月前半導體股公布財報後，不少個股反而下跌，市場當時討論AI利多出盡、現金流與AI建設支出等疑慮，如今短短一個多月行情卻快速翻轉；反倒是前兩個月走強的AI軟體股開始遭到拋售，讓他更加困惑。

最讓原PO不解的還是升息行情，先前升息尚未確定時美股一路承壓，等到升息真正落地，市場氣氛卻迅速轉強。他質疑，企業基本面並沒有在短短一個月突然完全改變，為何股價反應可以如此劇烈？

不少PTT網友則將原因指向「預期已反應」，認為市場交易的是未來而非事件本身，升息預期可能早已提前反映在股價中，等到結果正式公布、不確定性降低後，反而出現「利空出盡」行情；也有人直言「賣在預期、買在事實」。

另一派網友乾脆認為，短線漲跌本來就很難替每一天找到完美解釋，「漲跌都是事後找原因」、「看得懂大家就不用上班了」成為留言區熱門觀點，也有不少人因此主張與其每天猜升息、財報與AI題材，不如把注意力放回長期投資策略。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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