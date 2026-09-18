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「川投顧」真的超狂！川普17個月交易近2.87萬次…竟超越全美國會議員總和

聯合新聞網／ 綜合報導
彭博檢視財務揭露資料發現，川普或其資產管理人在17個月內進行近2.87萬次證券交易，高於同期美國國會議員合計約2.22萬次，讓PTT網友再度熱議「川投顧」。（美聯社）
彭博檢視財務揭露資料發現，川普或其資產管理人在17個月內進行近2.87萬次證券交易，高於同期美國國會議員合計約2.22萬次，讓PTT網友再度熱議「川投顧」。（美聯社）

美國總統川普被台灣股民戲稱「川投顧」，如今交易頻率也引發討論。根據彭博檢視財務揭露文件，川普或其資產管理人從第二任期開始至今年6月底，17個月內進行近2.87萬次證券交易。

相較之下，同一期間美國參、眾兩院議員申報的類似交易合計約2.22萬次。換算下來，川普相關投資組合平均每個交易日約有80筆交易，交易次數甚至超越整個國會。

值得注意的是，美國眾議院共和黨人今年7月通過的股票交易限制，適用對象包括國會議員、配偶及受扶養子女，並未涵蓋總統。川普則公開支持限制國會議員股票交易，主張避免議員利用內部資訊獲利。

消息傳回PTT後，「川投顧」再度成為熱門話題，不少網友看到近2.87萬次的交易量相當驚訝，留言「一天平均80次是怎麼一回事」、「原來川寶是當沖仔」，也有人笑稱「理解K線、成為K線、自畫K線」。

不過，近2.87萬次交易並不代表全由川普本人親自下單。相關報導指出，統計包含川普或其資產管理人的交易，白宮也表示其投資組合由外部機構管理，川普及家人無法指示個別買賣；PTT同樣有人推測，高頻率交易可能來自程式或專業資產管理。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

川普 會議 眾議院 彭博 白宮

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