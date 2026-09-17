美國升息金融股全噴了！凱基金、華南金、玉山金創新高…彰銀更刷新26年高點

美國聯準會升息1碼，市場解讀利差擴大有利銀行業，台股金融族群今（17）日全面走強。凱基金、華南金、玉山金同步改寫新高，彰銀更衝上29元以上，創下2000年5月以來新高。

凱基金盤中攻上40元，9月以來漲幅約18%；華南金最高來到48元，9月至今漲約16%。玉山金也一路走高至46.65元，9月以來漲幅約17%，金融股近期表現相當強勢。

彰銀漲勢更受市場關注，8月底宣布遴選財務顧問進行整併可行性評估後，市場出現相關整併臆測，股價從23.75元一路走高，今日突破29元，波段漲幅約22%，刷新26年高點。

元大MSCI金融（0055）研究團隊表示，AI產業發展帶動台灣經濟成長，加上資本市場熱絡，金融業自營投資、證券經紀及銀行存放款業務同步受惠，金融股不再只有傳統防禦與存股題材。

消息也引發PTT熱議，不少存股族笑稱「領紀念品的變成飆股」、「存彰銀當防禦，竟然也能變飆股」，甚至有人形容「本來想拿來養老，飆成這樣是要養私人飛機嗎」。不過也有網友提醒，銀行、壽險等金融股受升息影響不同，不能單靠升息解釋整波金融股行情。

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