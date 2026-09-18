美債殖利率衝5％「還是沒人想接？」20年期標售轉冷 網：市場在等更高利率

美債殖利率突破5%，高利率卻沒有明顯帶動買氣。Dcard有網友分享財經節目內容，指出投資人考量的已不只是利率高低，而是是否值得將資金長期放在美債。

原PO舉9月15日美國20年期公債標售為例，得標殖利率達5.42%，高於8月的5.204%；投標倍數2.57倍，也低於近期平均2.65倍，顯示長債需求仍偏保守。

原PO認為，市場正在重新區分美國資產。美國企業獲利與AI題材仍吸引資金，但面對美國政府財政與長債，投資人要求的風險補償更高，AI投資也開始面臨融資成本與資金風險的重新評估。

有Dcard網友指出，債券價格與殖利率反向連動，當市場承接意願降低，殖利率便可能繼續走高。也有人直言「沒有賣不出去的東西，只有賣不出去的價格」，認為市場可能仍在等待更高殖利率。

另一派網友則認為，公司債殖利率更具吸引力，也有人仍看重債券提供現金流的功能。此外，台灣投資人還要承擔美元匯率波動，也有網友分享持有美債3年後認賠出場的經驗，顯示5%殖利率仍未讓市場形成一致看法。

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