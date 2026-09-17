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台股留下600點長上影線！陳嘉偉直指「跳水台」：拉金融、出電子掩護倒貨

聯合新聞網／ 綜合報導
台股盤中一度大漲千點、終場漲幅收斂至400餘點，分析師陳嘉偉將盤勢形容為空頭「跳水台」，並認為金融股撐盤之際，中小型電子、PCB、CCL與記憶體等熱門族群已出現明顯賣壓。圖／聯合報資料照片
台股盤中一度大漲千點、終場漲幅收斂至400餘點，分析師陳嘉偉將盤勢形容為空頭「跳水台」，並認為金融股撐盤之際，中小型電子、PCB、CCL與記憶體等熱門族群已出現明顯賣壓。圖／聯合報資料照片

台股今（16）日上演開高走低大甩尾，盤中一度大漲千點，終場漲幅大幅縮水只剩400多點，櫃買指數更爆量收了根極度難看的高檔避雷針。

分析師陳嘉偉直言，市場吹捧的「利空出盡」全是自欺欺人，盤面完全是「拉金融出電子」的掩護出貨盤，這根帶量黑K不是拉回，而是標準的空頭「跳水台」！

陳嘉偉表示，很多散戶看大盤紅通通就以為沒事，但仔細看持股，漲的都是水泥、食品、金融這些傳產防禦股，散戶重押的中小型電子股反而慘遭血洗。

包括銅箔基板（CCL）、PCB、被動元件、記憶體與矽光子等熱門族群全面重挫，聯茂、台耀直接摜入跌停，連指標股台光電都跌破半年線，國巨也開高走低瀕臨破底，投資人的股票跌得比大盤跌千點還慘。

針對籌碼面，他分析投信之所以天天買，單純是散戶每個月定期定額扣款ETF，投信「被迫」按規則買進AI與權值成分股護盤，剛好成了外資與自營商趁高檔倒貨提款的絕佳掩護。櫃買指數今日均線糾結後爆量收最低，形態上就是大出貨的起跳點。

對於早盤市場狂吹「華邦電收購英飛凌記憶體事業」是大創舉，陳嘉偉反倒逆風痛批是「超級大利空」。

他指出記憶體是景氣循環業，在相對高檔砸大錢收購成熟事業，且交割要拖到明年下半年，一旦景氣反轉，只會重演當年產能過剩「做一顆賠一顆」的慘劇。他今早便帶著會員在千點狂歡時逆勢放空華邦電、聯茂、金居等個股，終場全數開高走低收黑甚至跌停。

陳嘉偉提醒，今天全市場把所有樂觀預期衝進去，換來的卻是爆量大出貨。目前走勢與2007年的主跌段如出一轍，當市場買盤氣力放盡，跳水台搭好後就是加速下跌的空頭大屠殺，投資人切莫再抱著意志力凹單，務必提防接下來的破底危機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

倒貨 櫃買指數 台股 華邦電 國巨

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