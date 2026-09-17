台股狂漲千點又吐回600點！陳龍：非轉空「溫水煮青蛙」才走得遠

台股盤中一度飆漲千點，終場收斂至上漲400餘點、留下600點長上影線。

分析師陳龍在影音解盤中指出，漲幅收斂絕非行情轉空，而是標準的「溫水煮青蛙」多頭步調。他認為，若盤勢一口氣衝到百檔漲停、融資暴增的過熱狀態，資金反而容易受驚離場；唯有透過慢步震盪墊高，才能將目前場外觀望、抱持現金的保守籌碼，轉化為未來攻堅更高點位的推進「燃料」。

陳龍分析，近期量能萎縮呈現「凹洞量」，歷史經驗證明量縮拉回就是極佳買點。

至於聯準會升息、美債殖利率或油價波動等雜音，市場早已充分反映（price in）最壞情況，未來若數據回落反而會成為反彈強心針。他直言台股必定會再創歷史新高，提醒投資人不要等創高才盲目追價，應把握創高前的拉回機會逢低進場。

針對央行理監事會的升息預期，陳龍表示，台灣經濟成長強勁具備升息條件，短線資金湧入金融股壓抑了電子股表現，但會後金融股恐利多出盡，電子權值股則有望利空出盡重啟動能；房市方面，若升息亦可能搭配信用管制微調等配套。

在個股族群方面，PCB與CCL族群重挫，聯茂甚至殺至跌停，台光電、台耀、金居亦同步大跌。陳龍直言這是法人大舉調節，關鍵在於產業正面臨「光進銅退」的大轉折。

過去為解決高熱耗與大傳輸量，銅箔基板層數不斷往高規格升級；但隨著矽光子與光傳輸技術崛起，部分高階訊號轉走光路，導致傳統高階銅箔基板面臨降階壓力，重擊相關供應鏈評價。

陳龍強調，順應「光進銅退」趨勢，資金正加速流向光學與光通訊陣營。他透露除了持續加碼矽光子概念股，更趁拉回時進場布局大立光、玉晶光等光學龍頭。

他重申，這波AI工業革命是數十年一遇的長多格局，投資人應秉持「關關難過關關過」的心態，堅守「買黑不買紅、拉回找買點」的紀律，才能在後續波段行情中掌握主動權。

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