退休金1000萬「每年花40萬」真能撐25年？69次歷史回測揭答案：靠定存也未必夠

退休金1000萬、每年花40萬可以用25年，為什麼還需要提領策略？

很多人規劃退休，第一個想到的算式都很直覺：

準備1,000萬，每年花40萬，1000除以40等於25。

如果65歲退休，這筆錢剛好可以一路花到90歲。不用看盤，不怕股市漲跌，更不用為了理財提心吊膽。這樣的計畫，怎麼看都毫無破綻，而且非常踏實。

但是，這個算式少算了兩件很要緊的事。

第一件是「通膨」

今天花40萬過得去的日子，十年、二十年後，40萬早就不夠了。

第二件是「錢本身會不會長大」

退休金放在家裡只出不進，只會一年比一年少；放進市場，卻有機會一邊花一邊長大。退休金能不能用到老，很大一部分，正是要看錢長大的速度，有沒有比花錢的速度更快。

每年花40萬，剛好是1,000萬的4%，也就是財務規劃裡的「4%法則」，第一年領的金額。

這1,000萬如果放回過去近百年的真實歷史，結果會怎麼樣？

我用美國1928年到2025年的物價與市場資料來試算。同樣準備1,000萬，第一年花40萬，之後生活費每年隨物價調整，錢分別放在家裡、放在性質接近定存的短期國庫券，或是放進六成股票、四成債券的投資組合。從1928年到1996年，假設每一年都有人開始退休，各算一次，一共69個退休起點。

第一種放法：把1,000萬放在家裡

就算通膨每年只有2%，到了第25年，原本40萬的生活就要花超過64萬才過得起。如果堅持每年只拿40萬、不跟著物價調整，第25年的40萬只買得到今天24萬9千元的東西，生活水準只剩六成出頭。

如果生活費老實跟著物價調整，這69個退休起點裡，錢平均只能用17.7年，中位數18年（這段期間物價平均每年上漲3.04%）。

最慘的是1969到1977年間退休的人，第14年本金就徹底見底。

用得最久的一次也只有24年，而且那是碰上1930年代大蕭條、物價下跌的極端時期。

也就是說，只要生活費隨物價調整，1000除以40等於25這道小學算式，在69個歷史起點裡一次也沒有成立過。

第二種放法：放在性質接近定存的短期國庫券

多數人會把錢放銀行定存，至少每年有利息。

美國短期國庫券本金穩定、每年領息，回測69個退休起點，能用的年數中位數拉長到27年，確實比放在家裡好上不少。

但是，69個起點裡，錢能用滿30年的只有14個，只占20.3%。

而且這14個起點，全是1975年到1988年間退休的人。他們剛好碰上1980年代歷史上少見的高利率，例如1981年短期國庫券利率高達14%，物價只上漲8.9%，錢才用得滿30年。

反觀1941年退休的人，錢放在國庫券，16年就用完了。過去98年，短期國庫券扣除通膨後，實質年化報酬只有0.33%，有整整40年，利息根本追不上物價。晚年如果全靠定存利息，能不能過得去，其實要看自己碰上哪個年代。

第三種放法：六成股票、四成債券的投資組合

放在家裡不夠用，放在國庫券也很勉強，差別到底在哪裡？

你可以把退休金想成一桶水。

每年從桶裡舀出40萬生活費，物價上漲，舀水的杯子也跟著變大。

錢放在家裡，水只出不進，實質年化報酬是-2.95%；

放在國庫券，只有細細的水滴進來，實質年化報酬只有0.33%。

年初從1,000萬舀出40萬，剩下960萬，要在年底長回1,000萬，實質報酬得有40÷960=4.17%。

實質報酬高於4.17%，水位就會上升；低於4.17%，水位就會下滑。而且水位愈低，要補回來就愈難。

1,000萬如果放進六成股票、四成債券的組合，每年再平衡，扣除通膨後的實質年化報酬平均有5.15%，水龍頭流進來的水，終於超過4.17%的門檻。

回測同樣的69個起點，有65個順利用滿30年，成功率94.2%。

30年後剩下的錢，中位數高達1,388萬（以退休首年購買力計算）。

其中43個起點花了30年，帳戶裡的錢反而比原本的1,000萬還多。最幸運的是1982年退休的人，最後錢長到了5,360萬。

既然股債配置成功率這麼高，為什麼我們還需要「提領策略」？

因為市場從來沒有保證過什麼。

69個起點裡，還是有4個（1965、1966、1968、1969年退休）不到30年就把錢用完。這四年退休的人，都是一退休就接連碰上大跌與高通膨，這就是「報酬順序風險」。

如果退休初期碰上股災，水位掉到700萬，同樣舀出40萬，剩下660萬要長回700萬，報酬率就得有6.06%。壞年份還繼續照領，本金很快就會見底。

這正是我們需要提領策略的原因。

提領策略替退休生活事先訂好規矩，不為了暴賺，也不去猜高低點。大牛市時，生活費不要盲目膨脹；連續重挫時，要知道怎麼踩煞車，優先收回旅遊這類彈性預算、暫緩依通膨調高生活費，保住核心資產。

很多人以為退休後不碰市場、把錢放在定存才叫安全。

但從歷史資料來看，完全不肯承受波動，就得眼看通膨慢慢吃掉退休金。

資產配置好，讓水龍頭一直有水流進來，再搭配一套懂得進退的提領策略，我們一輩子辛苦存下的退休金，才能真正用到老。

◎本文獲 小資yp投資理財筆記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。