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群聯砸1億元挺國旅、再發1個月獎金！8000名員工眷屬受惠…股東喊：能挺一下我們？
群聯電子（8299）大手筆加碼員工福利！群聯響應交通部觀光署「百工百業挺國旅」行動，投入1億元規模推動國旅專案，提供員工旅遊購物金，預計至少8000名員工及眷屬受惠；公司還宣布額外加發1個月獎金，鼓勵員工用於國內旅遊。
群聯這次規劃2000支國內團體及自由行商品，並打造14條企業專屬旅遊路線，包括「山嵐號」、「海風號」、「福森號」及「藍皮解憂號」等鐵道行程，串聯花東、阿里山及屏東，也涵蓋日月潭、宜蘭、金門等旅遊選擇。
群聯創辦人暨執行長潘健成表示，員工是企業持續成長的重要夥伴，希望透過員工旅遊，讓同仁與家人走進台灣各地。除了1億元國旅專案，公司也將額外加發1個月獎金，與員工共享經營成果，同時透過旅遊消費支持地方產業。
消息曝光後，PTT股板討論迅速升溫，有網友大讚「潘董給推，行動支持」、「老闆很有心了」、「真幸福企業」，也有人笑稱能砸錢支持國旅，「證明公司賺很大」，甚至期待AI產業紅利能進一步外溢到其他產業。
不過也有不少股東把焦點放在股價與股東回饋，留言直喊「可以挺一下股東嗎」、「套很久了，可以分一點給小股東嗎」，還有人酸稱「原來是群聯旅行社，我還以為是電子股」，讓這波億元國旅加碼意外在股板掀起兩派論戰。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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