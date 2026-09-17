Fed升息1碼還沒完！點陣圖暗示今年恐再升1碼 2027年降息也要等

美國聯準會（Fed）16日宣布升息1碼，將聯邦資金利率目標區間調升至3.75%至4%，12名FOMC官員全數投下贊成票。Fed表示，美國經濟活動持續穩健擴張，但通膨仍處於偏高水準，因此決定升息，推動通膨更快回到2%目標。

最新經濟預測也透露Fed對景氣與通膨的最新看法。2026年美國GDP成長率預估由2.2%上修至2.3%，失業率則由4.3%下修至4.1%；但PCE通膨預估由3.6%上修至3.7%，核心PCE也由3.3%升至3.4%，顯示經濟維持韌性的同時，物價壓力仍未完全消退。

更受市場關注的是最新利率點陣圖。18名官員中有12人預估2026年底利率將來到4%至4.25%，另有4人預期升至4.25%至4.5%，代表多數官員認為今年升息可能還沒結束；2026與2027年底政策利率預測中位數均為4.1%，直到2028年才降至3.9%。

消息曝光後也引爆PTT股板討論，不少網友對12名官員一致支持升息感到意外，直呼「鷹中帶鷹」、「居然全體同意」，也有人認為市場真正需要注意的不是這次升息1碼，而是後續政策指引透露出的高利率可能維持更久。

另一派網友則把焦點轉向台灣央行，討論台灣是否可能跟進調整利率，有人猜測可能升息半碼，也有人認為維持不變的機率較高。不過這些都屬於網友個人預測，實際利率決策仍須以台灣央行正式公布結果為準。

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