漢測0.29％中籤幸運兒現身！20年第一次抽就中 他錯愕：3個帳戶中1個

漢測（7856）公開申購抽籤結果16日揭曉，35萬3347件合格申購搶1048張，中籤率僅約0.29%，約每337件才有1件中籤。由於每股承銷價2250元，申購1張就得準備225萬元，這場高門檻抽籤仍吸引大批資金參與。

抽籤結束後，陸續有幸運投資人分享中籤消息。其中一名網友在Threads曬出訊息截圖，透露接到券商電話通知抽中1張漢測，並寫下「三個帳戶中一個，很錯愕」，還表示這是自己20多年來第一次嘗試抽籤，原本只是想試試手氣，沒想到真的中籤。

漢測16日興櫃收盤價為4815元，相較公開申購承銷價2250元，每股價差2565元，若以1張1000股計算，潛在帳面價差約256.5萬元。不過漢測預計9月22日才正式掛牌上櫃，中籤股票也將於當日撥入，因此實際能否取得這筆價差，仍要看掛牌後股價表現。

這次漢測抽籤也因「225萬元高門檻」與極低中籤率成為市場話題。原先累計申購達38萬4717筆，扣除不合格申購後，最終合格件數為35萬3347件，中籤率約0.29%；沒有抽中的投資人，申購款則依流程退回。

值得注意的是，雖然該名網友在貼文中提到「三個帳戶中一個」，但依公開申購規定，每位投資人僅有一次申購資格，即使持有多個證券帳戶，也不能因此增加中籤機會；若透過不同券商重複申購，相關申購都將被列為不合格件。

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