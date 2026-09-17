聯準會3年來首度升息！利率升至3.75％至4％…川普反喊「快降到1％以下」

聯準會（Fed）美東時間16日宣布升息1碼，將聯邦基金利率目標區間調升至3.75%至4%，為3年多來首度升息。FOMC此次以12比0一致通過升息決議，官方表示通膨仍處於偏高水準，此次行動是為了讓通膨更及時回到2%目標。

不過聯準會才剛升息，美國總統川普隨即表達不同立場。他在社群平台發文表示，美國利率應降至1%或更低，並要求盡快降息；川普先前也曾多次公開要求聯準會降低利率。

聯準會主席華許則持續將焦點放在物價穩定。最新經濟預測顯示，Fed官員預估2026年PCE通膨中位數為3.7%，高於2%長期目標；政策利率預測中位數年底則為4.1%。

升息消息也迅速引爆PTT股板討論，有網友直呼「爆崩啦」、「債蛙大喜」，也有人認為市場先前已提前反映升息預期。另有不少留言聚焦川普與華許的不同立場，討論聯準會貨幣政策獨立性。

值得注意的是，部分PTT網友將升息與美股、科技股後市直接連結，也有人認為AI獲利仍可支撐市場，但這些都屬於網友個人判斷。聯準會最新決策明確聚焦通膨，而後續政策仍將受到通膨、就業及經濟數據等因素影響。

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