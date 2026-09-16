聽新聞
0:00 / 0:00
漢測一張要225萬「台灣人這麼有錢？」申購人數嚇壞…網曝有人質押、合資湊錢
漢測（7856）公開申購掀起市場話題，每股承銷價2250元，申購一張需要準備約225萬元。一名網友日前在Dcard股票板看到申購數字後驚呼，能一次拿出225萬元參與抽籤的人竟然這麼多，直呼「有錢人真不少」。
高額申購門檻也讓留言區掀起「台灣人到底多有錢」的討論。有網友直呼「台灣錢淹腳」、「台灣人很有錢不是講假的」，也有人認為，能參與申購不一定代表手上原本就放著200多萬元現金。
部分網友透露，自己是透過股票質押取得資金參與抽籤，「質押出來抽的，沒抽到再還回去」，也有人表示資金是「東湊西湊」而來，甚至有留言提到部分申購可能是合資，因此單從申購數量並不能直接推論每名投資人原本都有225萬元現金。
另一派網友則認為，即使手上股票資產足夠，也未必願意為了抽籤賣掉長期持有部位，或額外透過質押籌錢。有網友就表示，為了中籤機率不高的申購機會去動用長期資產「沒必要」，也有人坦言原本想籌錢參加，但看到所需金額後果斷放棄。
漢測高達225萬元的申購門檻，意外讓Dcard從股票抽籤一路吵到「有錢的定義」，有人認為有股票能變現就算拿得出錢，也有人堅持現金與股票不能混為一談。至於究竟有多少人是自有現金、質押或合資參與，從原PO與留言內容無法確認。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。