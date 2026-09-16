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漢測一張要225萬「台灣人這麼有錢？」申購人數嚇壞…網曝有人質押、合資湊錢

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漢測一張要225萬「台灣人這麼有錢？」申購人數嚇壞…網曝有人質押、合資湊錢

聯合新聞網／ 綜合報導
漢測公開申購每張需準備約225萬元，高額門檻仍吸引大量投資人參與，引發Dcard熱議，有網友透露透過股票質押、合資或籌措資金參與抽籤。圖／聯合報資料照片
漢測公開申購每張需準備約225萬元，高額門檻仍吸引大量投資人參與，引發Dcard熱議，有網友透露透過股票質押、合資或籌措資金參與抽籤。圖／聯合報資料照片

漢測（7856）公開申購掀起市場話題，每股承銷價2250元，申購一張需要準備約225萬元。一名網友日前在Dcard股票板看到申購數字後驚呼，能一次拿出225萬元參與抽籤的人竟然這麼多，直呼「有錢人真不少」。

高額申購門檻也讓留言區掀起「台灣人到底多有錢」的討論。有網友直呼「台灣錢淹腳」、「台灣人很有錢不是講假的」，也有人認為，能參與申購不一定代表手上原本就放著200多萬元現金。

部分網友透露，自己是透過股票質押取得資金參與抽籤，「質押出來抽的，沒抽到再還回去」，也有人表示資金是「東湊西湊」而來，甚至有留言提到部分申購可能是合資，因此單從申購數量並不能直接推論每名投資人原本都有225萬元現金。

另一派網友則認為，即使手上股票資產足夠，也未必願意為了抽籤賣掉長期持有部位，或額外透過質押籌錢。有網友就表示，為了中籤機率不高的申購機會去動用長期資產「沒必要」，也有人坦言原本想籌錢參加，但看到所需金額後果斷放棄。

漢測高達225萬元的申購門檻，意外讓Dcard從股票抽籤一路吵到「有錢的定義」，有人認為有股票能變現就算拿得出錢，也有人堅持現金與股票不能混為一談。至於究竟有多少人是自有現金、質押或合資參與，從原PO與留言內容無法確認。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

漢測 申購 門檻 股票

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