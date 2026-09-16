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漢測抽籤幸運兒出爐！35萬人搶1048張、中籤率僅0.29%…網哀：永遠當分母

聯合新聞網／ 綜合報導
漢測今（16）日進行公開申購抽籤，35萬3347件合格申購搶1048張，中籤率僅0.29%；以盤中一度來到4865元估算，抽中1張潛在價差達261.5萬元。圖／聯合報系資料照片
漢測今（16）日進行公開申購抽籤，35萬3347件合格申購搶1048張，中籤率僅0.29%；以盤中一度來到4865元估算，抽中1張潛在價差達261.5萬元。圖／聯合報系資料照片

興櫃漢測（7856）將於9月22日掛牌上櫃，每股承銷價2250元，今（16）日進行公開申購抽籤。根據證交所公告，總合格件數35萬3347件，僅有1048張可供抽籤，中籤率約0.29%，幸運兒正式出爐。

漢測此次公開申購原有38萬4717筆參與申購，但最終合格件數降至35萬3347件。換算下來中籤機率不到千分之三，約每345件合格申購才有1件能抽中。

最受市場關注的仍是漢測承銷價與興櫃價格之間的價差。漢測今（16）日以4750元開低後走高，盤中一度來到4865元，較2250元承銷價高出2615元，若以此價格估算，抽中1張的潛在價差達261.5萬元、約116.22%，但實際獲利仍須視掛牌後賣出價格而定。

基本面方面，漢測目前三大業務包括探針卡與清潔材料、測試設備工程服務，以及半導體設備與客製化產品。今年上半年營收21.84億元、歸屬母公司業主淨利5.84億元，每股純益（EPS）21.5元。

抽籤結果也讓PTT股板一片哀號，有網友直呼「永遠當分母」、「又又又沒中」、「有錢人真多」，也有人真的回報「中籤了」，甚至開玩笑表示「正在煩惱要買哪一間預售屋」。不過漢測要到9月22日才正式掛牌，目前看到的價差仍不等於最終實際獲利。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

漢測 中籤率 興櫃 證交所

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