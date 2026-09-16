快訊

台北赤峰街租金飆5倍！名店接連撤出 Sway轟房東貪婪：恐重演東區衰敗

「教師節引誘教師犯罪的恐怖片」教團轟教育部微電影踩紅線

日本再傳台人涉走私「喪屍菸彈」！74歲男成田被捕 姓名曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

AI下半場輪到PCB材料？009828規模衝71億元…法人看好玻纖布、HVLP銅箔接棒

聯合新聞網／ 綜合報導
中信台日韓PCB（009828）截至9月15日規模達71億元，經理人葉松炫看好高階玻纖布與HVLP銅箔受惠AI伺服器規格升級及供給吃緊，成為AI材料供應鏈重要受惠族群。（中央社）
中信台日韓PCB（009828）截至9月15日規模達71億元，經理人葉松炫看好高階玻纖布與HVLP銅箔受惠AI伺服器規格升級及供給吃緊，成為AI材料供應鏈重要受惠族群。（中央社）

隨著AI產業發展從晶片競賽逐步邁向基礎建設全面升級，市場關注焦點也開始從GPU、HBM與先進封裝等半導體領域，進一步延伸至支撐AI運算的關鍵材料供應鏈。法人指出，從PCB、CCL到玻璃纖維布、HVLP銅箔、MLCC材料及光通訊元件等高階材料，正逐漸成為AI產業不可或缺的重要環節，有望接棒成為下一波最具成長潛力的投資主軸。

目前台灣市場唯一聚焦PCB產業的ETF為中信台日韓PCB（009828），自9月2日掛牌以來備受投資人關注。截至9月15日，該檔ETF規模已達71億元，較募集規模成長121%，顯示投資人對PCB產業及AI基礎建設相關題材的後市發展仍深具信心。

摩根士丹利最新報告指出，隨著AI伺服器朝向更高算力、更高功耗及更高速傳輸發展，PCB板層數、材料規格與製程複雜度同步提升。以最新一代AI伺服器為例，其PCB生產週期已延長至約100天，較傳統多層板增加超過一倍；高階運算板更需要22層以上結構及多次壓合製程，使上游材料的重要性與日俱增。

值得注意的是，雖然AI高階材料族群過去一年漲幅已接近九成，但相較PCB及CCL族群超過140%的表現仍有明顯落差。從估值角度來看，目前高階材料板塊2026年預估本益比約26倍，仍低於PCB及CCL相關企業約35倍的水準，顯示市場對材料供應鏈長期價值的認知尚未完全反映。

目前高階玻璃纖維布被視為AI材料供應鏈中最具稀缺性的產品之一。市場預估，2026年高階玻纖布供需缺口可能達40%，即使至2028年供給仍可能短缺約30%。主要原因在於高階織布機產能有限、玻纖紗擴產期長達18至24個月，加上製造所需的鉑金與銠等貴金屬成本高昂，使產能難以快速開出。

另一方面，AI伺服器及800G、1.6T高速交換器大量採用HVLP4+超低粗糙度銅箔，也使HVLP銅箔成為供需最為緊張的材料之一。根據產業預估，2027年AI伺服器HVLP銅箔需求將較2025年成長超過7倍，全球供需缺口可能超過30%，具備顯著的價格調漲與獲利槓桿空間。

中信台日韓PCB（009828）經理人葉松炫認為，高階玻纖布及HVLP銅箔不僅是目前AI材料供應鏈中最具定價能力的兩大次產業，也最有機會受惠於市場重新評價，成為AI投資下半場的重要受惠族群。

從終端需求來看，摩根士丹利報告表示，AI資料中心將成為未來PCB與CCL市場最主要的成長動能。市場預估，全球PCB市場規模將由2025年的580億美元成長至2030年的1,350億美元，年複合成長率約18%；其中AI與資料中心相關應用成長率更高達45%，占整體PCB市場比重也將由目前約兩成提升至超過六成。

CCL產業同樣受惠於AI規格持續升級。市場預估，至2030年全球CCL市場規模將達470億美元，較2025年成長超過兩倍。隨著AI伺服器平台持續演進，CCL材料規格也逐步由M8、M8.5升級至未來M9、M10等級，高階低損耗材料需求快速攀升，進一步推升產業鏈整體價值。

葉松炫表示，隨著全球AI基礎建設持續擴張，從資料中心、AI伺服器到高速交換器與光通訊設備，都需要大量高階材料支援。PCB產業除可受惠需求成長外，更有機會在高階材料供給吃緊且規格升級的帶動下，同時享有獲利成長與評價提升的雙重紅利。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009828中信台日韓PCB 材料 CCL 規模 ETF AI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00918配息1.75元、單次配息率破5％！存18張拚月領1萬…股海老牛更看重這件事

漢測抽籤吸走8656億「難怪台股量縮」！38萬人搶1048張…網笑：錢都跑這了

台股明天就開漲？陳龍點名漢測8600億資金回流：兩天後行情180度逆轉

0050暴跌43％怎麼退休？1000萬跑22年實測…6％提領仍剩2415萬

相關新聞

漢測一張要225萬「台灣人這麼有錢？」申購人數嚇壞…網曝有人質押、合資湊錢

漢測公開申購每股承銷價2250元、每張約225萬元，掀起網友熱議；留言指有人質押股票、東湊西湊或合資籌款，無法據申購量判定人手握現金。

漢測抽籤幸運兒出爐！35萬人搶1048張、中籤率僅0.29%…網哀：永遠當分母

漢測公開申購抽籤結果出爐，35萬3347件合格申購僅1048張，中籤率0.29%；承銷價2250元，盤中價差最高達261.5萬元。

AI下半場輪到PCB材料？009828規模衝71億元…法人看好玻纖布、HVLP銅箔接棒

AI基礎建設升級帶動PCB材料備受關注，009828規模達71億元；法人看好玻纖布、HVLP銅箔供需緊張，成為下一波成長主軸。

股市漲多還能進場？100萬該一次買還是分批投資…三明治先生用25年退休試算揭關鍵

文章以25年退休試算指出，100萬元搭配每月1萬元定期定額，採保守6%報酬率可累積逾1100萬元；若對一次投入存疑，可先少量分批驗證。

輝達也怕AI洩密？傳限制OpenAI、Anthropic頂尖模型…敏感任務改用「自家AI」

輝達等企業因機密資料疑慮，傳限制敏感業務使用OpenAI、Anthropic頂尖模型，改增內部AI並要求更嚴格零數據保留。

南韓「幼年股神」暴增！5400名未成年持股破240萬 最愛三星、海力士＋美股ETF

截至2025年底，南韓未成年持股市值增57.2%至7.31兆韓元，5400人持有逾1億韓元；偏愛三星、SK海力士及美股ETF。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。