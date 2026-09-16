股市漲多還能進場？100萬該一次買還是分批投資…三明治先生用25年退休試算揭關鍵

今年股市已經漲太多了，所以還在場外的人，最好分批進場嗎？

這個問題非常值得探討，但我覺得最重要的前提要先確立，那就是對一般人來說，指數投資真的是最好的方式，所以如果你還沒開始投入的，別管未來回頭看是不是高點，早點進場都是最好的時 機。

美國研究標普500指數的過去任何一個時間點開始投資20年，所獲得的報酬大約在年化6~17%。

年化6%的報酬率就是因為在過程中前半段漲得比較多，等到後半段跌得比較多，才會使年化報酬率偏低。

相對的，17%的報酬率是由於在前半段資產累積期跌得比較深，投資人買到了更多股數，又參與到後期的上漲，就可以繳出這樣暴力的報酬率。

我們直覺上當然會想，現在看起來一年漲了50%，想必算是高點吧，我再等一下等低點出現再來買，就可以有更好的報酬率。

看起來是這樣沒錯，但不是這樣。

但我們從最簡單的資產絕對數值來看，假設你40歲手邊有100萬資產，而你未來會定期定額1萬元，一年就是12萬元。

40~65歲還有25年的工作期，你總共會投入300萬元，所以這100萬元只佔你總投入的1/4，你實際上已經是分批投入了。

而這樣的投入方式，用上面講的最低6%的投資報酬率來算，也會累積到1100萬以上。

注意，上面講的是單筆投入後不再追加，而我們是定期定額，所以年化報酬率肯定會超過6%，這也是我其他文章在舉例時經常會使用8%來做計算的原因。

但姑且當做整個20年定期定額都只有6%的報酬，時間一拉長就可以有1100萬的期末金額。

不要以為1100萬很少，用4%法則來算一年就是44萬的被動收入，再加上勞保、公保的月退休金，退休後一個月領6萬不是問題。

我們這個舉例是定期定額1萬，假設這個人每個月有6萬的固定開銷，那等於是月賺7萬花6萬，存下1萬元。

這樣講的話所得替代率是85%，沒理由不夠。

我們整個計算都是用偏保守的方式，我們假設買在回測裡最差的狀況，並且忽略定期定額後會拉回均值的情況，但只要時間夠長，你就可以達到這樣的退休準備。

所以，我們如果我們手邊有100萬，還沒開始做投資，就應該把資金一次投入指數嗎？

是這樣沒錯，但不是這樣。

因為如果你本來沒做投資，本身就不會太相信我上面所講的這些事，這些就像是課本上那些數學或物理的公式，懂的人覺得理所當然，不懂的人覺得是天書。

所以如果你對這件事還有點懷疑，就先降低到你可以嘗試的標準，假設有100萬，只願意先投入20萬就20萬，10萬也沒關係，投入比例越少會越有耐心。

先找到可以穩定讓資產增值的方式，還不確定的話就多嘗試看看，給自己2~3年以上去驗證，反正人生還很長。

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