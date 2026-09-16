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輝達也怕AI洩密？傳限制OpenAI、Anthropic頂尖模型…敏感任務改用「自家AI」

聯合新聞網／ 綜合報導
據報輝達、Palantir等企業因敏感資料與機密資訊考量，減少部分業務使用OpenAI、Anthropic最先進模型，並增加內部AI模型使用。路透
據報輝達、Palantir等企業因敏感資料與機密資訊考量，減少部分業務使用OpenAI、Anthropic最先進模型，並增加內部AI模型使用。路透

企業導入最先進AI模型，現在卻碰上「機密資料」這道紅線。據《The Information》報導，輝達、Palantir及博思艾倫等公司正要求AI供應商提供新的資料保障，並減少或停止在部分業務中使用OpenAI、Anthropic最先進的模型。

其中Palantir傳出已說服Anthropic提供更嚴格的資料承諾，確保旗下模型採取「不可撤銷」的零數據保留（Zero Data Retention）。對於涉及敏感資訊的業務任務，這些企業也開始增加使用內部開發的AI模型。

這項變化反映大型企業導入生成式AI時，除了模型能力與成本，資料如何保存、企業機密是否可能外流也成為重要考量。不過，報導指向的是特定敏感業務限制使用外部頂尖模型，並不等於這些公司全面停止使用OpenAI或Anthropic。

消息傳到PTT後，有網友認為這可能推升企業自建AI、地端運算需求，直言「國家建設主權AI、大公司建設在地AI」、「大企業不可能全部掛線上」；也有人認為，若企業改成自己部署模型，伺服器與AI硬體需求反而可能增加。

另一派則認為不用把消息解讀成AI需求轉弱，留言「這在資安領域很常見」、「又不是全部工作都上最頂模型」。至於是否會進一步衝擊OpenAI、Anthropic的企業API收入，原始報導並未提供具體數據，目前仍屬市場延伸討論。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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