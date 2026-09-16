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南韓「幼年股神」暴增！5400名未成年持股破240萬 最愛三星、海力士＋美股ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓未成年股東2025年底持股總市值達7.31兆韓元、年增57.2%，其中三星電子、SK海力士及追蹤美國S&P 500、NASDAQ 100的ETF最受青睞。（美聯社）
南韓未成年股東2025年底持股總市值達7.31兆韓元、年增57.2%，其中三星電子、SK海力士及追蹤美國S&P 500、NASDAQ 100的ETF最受青睞。（美聯社）

南韓炒股風氣一路吹進未成年族群。數據顯示，截至2025年底，持有南韓上市股票市值至少1億韓元、約新台幣240萬元的未成年人約5400人，比2024年底2800人大增92.9%，幾乎翻倍。

更驚人的是，雖然南韓未成年股東總數從77.34萬人降至76.96萬人，但持股總市值卻大增57.2%，從4.65兆韓元升至7.31兆韓元，約新台幣1754億元，呈現「人變少、錢變多」的現象。

10歲以下族群也相當明顯，股東人數從25.47萬降至23.21萬人，但持股市值反而增加47%至1.84兆韓元。報導指出，除了韓股上漲推升股票價值，高資產未成年帳戶規模擴張也是原因之一。

至於這群「幼年股神」買什麼？個股最愛三星電子，未成年帳戶淨買超515億韓元，SK海力士以349億韓元居次；ETF則偏好追蹤美國S&P 500、NASDAQ 100等主要指數的產品。

消息曝光後，PTT網友笑稱「幼年股神」、「嬰兒股神」、「韭菜幼苗」，也有人認為多數帳戶應是父母替孩子投資。南韓國會議員朴成訓則提醒，未成年人投資規模擴張之際，也應關注父母移轉資產時是否涉及違法贈與或規避資金來源審查。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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