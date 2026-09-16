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記憶體明年還要漲30%起跳！傳蘋果「點頭吞了」…網：果粉會買單

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒昨日報導，蘋果傳出已接受三星2027年第一季記憶體報價，DRAM與NAND較今年第三季上漲約30%至40%，Android手機品牌成本壓力也受到關注。圖／聯合報資料照片
外媒昨日報導，蘋果傳出已接受三星2027年第一季記憶體報價，DRAM與NAND較今年第三季上漲約30%至40%，Android手機品牌成本壓力也受到關注。圖／聯合報資料照片

記憶體漲價潮恐怕還沒結束。外媒昨日報導，蘋果傳出已接受三星電子2027年第一季記憶體報價，其中DRAM、NAND價格較2026年第三季上漲約30%至40%，蘋果目前尚未對消息作出回應。

市場供給仍相當吃緊，TrendForce指出，三星、SK海力士、美光2027年DRAM及HBM產能已大致分配完畢，大型雲端服務商與AI業者透過長期協議鎖定大量貨源，客戶實際取得的配額約為申請量六至七成。

記憶體廠也持續將產能往伺服器與HBM移動，消費級產品供給受到壓縮。報導指出，OPPOvivo先前曾拒絕接受三星第三季報價，如今若連採購規模與議價能力較強的蘋果都接受新價格，Android手機品牌面臨的成本壓力可能進一步升高。

瑞銀預估，2027年記憶體晶片需求年增36.2%，供給增幅僅19.3%，供需緊張可能延續至2028年上半年。記憶體成本上升也已反映到終端產品，報導指出蘋果今年已調高部分Mac、iPad及iPhone產品售價。

消息傳到PTT後，網友則把焦點放在「最後誰買單」，有人笑稱「蘋果吞下去（X）、漲價給消費者吞（O）」、「蘋果吞完果粉吞」，也有人擔心明年手機、顯卡等3C產品價格繼續上漲；另一派則質疑記憶體報價是否已接近高點，市場看法明顯分歧。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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