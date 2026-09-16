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台股4萬5也要「國家隊護盤」？八大官股3天狂買287億 網傻眼：到底在護啥

聯合新聞網／ 綜合報導
外資3個交易日累計賣超台股1645.68億元，八大官股行庫同期反向買超287.37億元，其中台積電獲買超78.41億元最多，也讓PTT掀起「護盤還是低接」論戰。記者余承翰／攝影
外資3個交易日累計賣超台股1645.68億元，八大官股行庫同期反向買超287.37億元，其中台積電獲買超78.41億元最多，也讓PTT掀起「護盤還是低接」論戰。記者余承翰／攝影

外資近期持續提款台股，14日再賣超369.64億元，3個交易日累計賣超1645.68億元；八大官股行庫卻反向進場，連續3天站在買方，合計買超287.37億元。消息曝光後，PTT不少網友直呼「難怪今天沒什麼跌」、「原來就是你在買」。

從近3日買超張數來看，八大官股最愛友達，合計買進2萬2885張，華邦電1萬2588張居次，另外緯創7955張、聯電7362張、中鋼6666張、群創6227張及台塑化5040張，買超都超過5000張。

若改以金額計算，台積電才是真正吸金王，八大官股3天砸下78.41億元買進，華邦電約21.03億元、台達電20.62億元、緯創14.75億元，南亞科也獲買超12.23億元。

不過「國家隊護盤」的說法也在PTT掀起論戰，不少網友認為八大官股本來就有日常投資操作，不能直接與國安基金進場畫上等號；加上台股仍在4萬5千點附近，更有人反問「4萬5是在護幾點的」、「護盤X、低接抄底O」。

另一派網友則注意到八大官股與外資近期明顯對作，有人喊「穩了」、「表示後市看漲」，也有人認為287億元相較外資3天賣超逾1600億元仍有限。至於這波買盤究竟是「護盤」還是單純逢低布局，成為討論最大焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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