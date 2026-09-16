漢測抽籤吸走8656億「難怪台股量縮」！38萬人搶1048張…網笑：錢都跑這了

台股近期成交量明顯萎縮，市場資金究竟跑去哪？漢測（7856）昨日公布公開申購結果，吸引38萬4717筆申購，以每張225萬元計算，合計凍結資金約8656.13億元，消息曝光後也讓PTT網友直呼：「難怪量縮」、「原來錢都跑這來」。

漢測此次公開申購僅釋出1048張，中籤率約0.2724%，相當於平均每367人僅1人中籤。證交所預計今（16）日上午進行電腦抽籤，未中籤者預扣款項則預計於17日退回交割帳戶。

即使一張申購門檻高達225萬元，仍擋不住搶抽熱潮。依昨日新聞揭露，漢測興櫃盤中一度來到4625元，相較2250元承銷價，當時單張潛在價差約237.5萬元，不過這僅是依當時市場價格估算，實際獲利仍須等中籤並視掛牌後賣出價格而定。

漢測抽籤凍結超過8656億元，也讓不少PTT網友將近期台股量縮與這波申購熱潮連結，有人留言「難怪量縮」、「台股量縮的主因，每次都這樣」、「現金被吸乾了」，也有人期待未中籤資金退回後重新回到市場。

不過也有網友提醒，8656億元資金解凍後並不代表會全部立刻投入台股，直言「你以為8000億沒抽中就會馬上滾回股市嗎？」市場另一個焦點則落在今日抽籤結果，大批網友洗版「有推有中」、「拜託讓我中」，讓漢測成為今日盤前最受矚目的新股抽籤之一。

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