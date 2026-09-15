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陳嘉偉喊台股「必定走崩盤」！鈍刀割肉像2007年 升息灰犀牛逼近
台股今（15）日開高走低收最低，盤面呈現弱勢格局。
分析師陳嘉偉直言，當前市場呈現典型的「鈍刀割肉」與「溫水煮青蛙」，盤面天天上演「拉金融、出電子」，靠金融股死撐加權指數，掩蓋中小型電子股虧損擴大的慘況。
他批評市場上聲稱「多頭回檔」根本是睜眼說瞎話，若從技術面與總經警訊來看，當前盤勢完全是「2007年金融海嘯前夕的翻版」，台股恐將面臨主跌C波的崩盤危機。
陳嘉偉表示，投資人只要看代表中小型股的櫃買指數（OTC）就知道真相。
OTC日前跌破半年線，歷經反彈未過，今日再度帶量摜破，連續三天站不回均線，均線已呈現標準的「均線糾結、空頭排列與發散」。
他強調，若將圖形上下翻轉，在多頭眼中是絕佳的大買點，但回歸實質空頭架構，這就是教科書等級的「大空點」。
國際盤勢也早已發出警訊
陳嘉偉指出，與台股連動性高達九成的費城半導體指數已跌破半年線，美股輝達（NVIDIA）跌破波段低點，美股細光子族群更全面重挫一成以上；反觀台股，散熱模組、細光子、記憶體、PCB到IC設計等主流電子族群全面下殺，盤面僅靠金融、塑化與航運撐住大盤。
他回顧2007年台股同樣是靠傳產金融拉到高點掩護出貨，隨後便迎來全面性崩盤。
總體經濟層面
陳嘉偉示警「灰犀牛效應」正步步逼近，但多數投資人卻選擇性忽視。
包括布蘭特原油因沙國油管遭炸衝上百元、美債殖利率突破5%警戒線，以及市場預期美國聯準會（Fed）本次高機率升息一碼。
他依據FedWatch數據警告，市場誤以為升息一次就會結束，但數據顯示後續持續升息一到三碼的機率持續攀升，意味著升息週期重新回歸；加上AI巨頭陸續傳出放緩研發腳步，算力需求一旦下修，硬體供應鏈將首當其衝。
陳嘉偉總結，目前市場成交量顯著萎縮，技術面全數破線走空，加上高油價、美債殖利率飆高與連續升息預期，完美複製了2007年爆發危機前的死凹氣氛。
他提醒，許多投資人已被套牢到「腳麻跑不掉」，但這只是C波加速下跌的起手式，面對醜陋的技術面與即將引爆的空頭走勢，投資人應正視風險嚴格避難，而非盲目期待反彈解套。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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