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台股明天就開漲？陳龍點名漢測8600億資金回流：兩天後行情180度逆轉

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台股明天就開漲？陳龍點名漢測8600億資金回流：兩天後行情180度逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
陳龍預期漢測公開申購結束後，逾8600億元資金最快明日陸續回流市場，並看好中小型股率先發動、Fed決策後台股有望進一步走強。圖／中央社
陳龍預期漢測公開申購結束後，逾8600億元資金最快明日陸續回流市場，並看好中小型股率先發動、Fed決策後台股有望進一步走強。圖／中央社

面對台股近期量能低迷、開高走低的保守氣氛，分析師陳龍指出，市場目前壟罩在過度悲觀與恐懼的情緒中。

他提醒投資人切勿短視近幾天的拉回，這僅是多頭架構下的良性洗盤；隨著壓抑市場的利空即將掀開壓力鍋，兩天後的市場氛圍恐會出現180度大逆轉，投資人屆時反而會後悔手上的股票太少。

針對即將登場的美國聯準會Fed）利率決策，陳龍直言盤勢只有「漲」一種劇本，差別只在大漲或噴漲。

他分析，即便聯準會做出妥協進行預防性升息一碼，在利空出盡的預期下，被過度壓抑的股市將迎來強勁大漲；若出乎意料維持利率按兵不動，更形同天大利多，美股與台股短線將直接啟動噴漲行情。

陳龍進一步表示，國際油價飆高、美債殖利率破5%、升息恐慌以及AI巨頭放緩雜音等四大外部利空，近期全數集中打擊電子股，導致電子族群被打得體無完膚。

然而，油價破百僅是短期現象，全球AI軍備競賽與輝達力推的基礎建設方向並未改變；相較於利差甜頭已反映在股價高點的銀行金融股，遭到過度修正的電子族群反而迎來最後買點。

除了國際變數明朗，台股內部即將迎來關鍵資金活水...

陳龍分析，近日大盤量縮主因是漢測（7856）公開申購一口氣凍結了8656億元資金；但由於實際中籤認購金額僅約23億元，剩餘超過8600億元的龐大資金將全數退回投資人手中。

陳龍指出，依台股T+2交割機制推估，這批避開數日下跌的資金最快在明日便會重返市場成為生力軍，帶動中小型股率先發動；待聯準會決策拍板後，台股更有望正式拉開主升段序幕。

在選股方向上，他持續看好半導體、光電及具備長線趨勢的矽光子供應鏈，呼籲投資人回歸台灣AI全產業鏈的真實基本面，把握市場恐慌時的最佳布局點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 聯準會 Fed 利空 股票抽籤 漢測

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