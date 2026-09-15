快訊

中秋節「極陰日」！命理師喊4生肖要躲月 傍晚五點後少出門

iPhone 13 Pro撐5年「該換iPhone 18 Pro嗎？」 網點關鍵：1狀況直接換

義大利千萬超跑忘拉手煞車釀慘劇 駕駛狂奔追不回墜落北宜公路山谷

聽新聞
0:00 / 0:00

川普為AI用電鬆綁碳排！美國撤銷燃氣電廠限制…PTT狂刷：乾淨的煤

聯合新聞網／ 綜合報導
川普政府撤銷拜登時期的燃氣電廠碳排限制，希望降低監管成本、加快電力建設，以滿足AI資料中心快速擴張帶來的用電需求。路透
川普政府撤銷拜登時期的燃氣電廠碳排限制，希望降低監管成本、加快電力建設，以滿足AI資料中心快速擴張帶來的用電需求。路透

美國總統川普政府持續鬆綁能源與環保政策，美國環保署（EPA）14日宣布撤銷拜登政府時期的燃氣電廠碳排限制，希望降低監管成本、加快電力建設，以因應AI資料中心快速成長的用電需求。

拜登政府2024年依《清潔空氣法》要求燃氣電廠利用碳捕捉與封存（CCS）技術，將二氧化碳排放量削減90%。EPA如今推翻相關規定，並估計新措施每年可替電力業節省約3.7億美元合規成本。

川普政府認為，AI基礎建設需要大量且全天候穩定的電力，燃煤與天然氣機組可補足再生能源的間歇性缺口。政府也持續強調燃煤發電的穩定、成本與能源安全優勢。

不過環保與公共衛生團體反對鬆綁，警告可能增加空氣污染及溫室氣體排放，進一步加劇極端高溫、野火與暴風等氣候風險，AI發展與減碳政策如何取捨再度引發爭議。

消息傳回PTT後，「乾淨的煤」意外成為討論焦點，不少網友狂刷「世界怎麼跟得上台灣」、「乾淨的煤」，也有人認為AI競爭下穩定供電更加重要；另一派則擔憂，為了AI用電大幅放寬碳排限制，最終可能付出更高的環境成本。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

碳排 川普 拜登

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00981A明除息！100張今年「帳賺逾120萬＋領息16.7萬」…網：每月加薪1.8萬

00935配息1.83元、半年漲57.3%！17檔ETF除息倒數…今最後買進日

漢測（7856）抽籤38萬人搶1048張！中籤率僅0.2724％ 8656億元資金遭凍結

川普怒轟「AI末世論是騙局」！親電黃仁勳力挺AI發展 網封：多頭總司令

相關新聞

川普為AI用電鬆綁碳排！美國撤銷燃氣電廠限制…PTT狂刷：乾淨的煤

美國環保署撤銷燃氣電廠碳排限制，盼降低成本、因應AI用電；環團憂污染與氣候風險，PTT熱議「乾淨的煤」。

川普怒轟「AI末世論是騙局」！親電黃仁勳力挺AI發展 網封：多頭總司令

川普公開駁斥AI末世論，力挺產業與資料中心發展，稱AI將成未來20至25年的石油；黃仁勳峰會現場接聽電話並開擴音，網友封「多頭總司令」。

漢測（7856）抽籤38萬人搶1048張！中籤率僅0.2724％ 8656億元資金遭凍結

漢測公開申購湧入38萬4717筆，僅1048張中籤率0.2724%，凍結資金8656億元創台股新高，預計9月22日掛牌上櫃。

AI缺的不是晶片是電？美國8州資料中心卡關…網：賺錢科技巨頭拿、電費全民扛

美國8州因居民擔憂資料中心推升電價、耗用資源，提交或通過暫停法案；今年首季至少75案受阻，AI發展與民生負擔引發討論。

金融股估值邏輯變了？他喊本益比有望往30倍靠近…遭反駁：變的是獲利

金融股走強引發估值爭論，PTT網友認為部分個股本益比可望靠近30倍；另一派反駁是獲利改善，並警告30倍評價過高。

川普拋震撼彈！美伊戰爭結束後「可能留在伊朗拿石油」…被酸：先打贏再說

川普稱美伊戰爭後美國可能留在伊朗取得石油，盼今年結束戰事；網友質疑應先打贏，市場與油價走勢仍待觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。