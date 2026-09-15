川普為AI用電鬆綁碳排！美國撤銷燃氣電廠限制…PTT狂刷：乾淨的煤

美國總統川普政府持續鬆綁能源與環保政策，美國環保署（EPA）14日宣布撤銷拜登政府時期的燃氣電廠碳排限制，希望降低監管成本、加快電力建設，以因應AI資料中心快速成長的用電需求。

拜登政府2024年依《清潔空氣法》要求燃氣電廠利用碳捕捉與封存（CCS）技術，將二氧化碳排放量削減90%。EPA如今推翻相關規定，並估計新措施每年可替電力業節省約3.7億美元合規成本。

川普政府認為，AI基礎建設需要大量且全天候穩定的電力，燃煤與天然氣機組可補足再生能源的間歇性缺口。政府也持續強調燃煤發電的穩定、成本與能源安全優勢。

不過環保與公共衛生團體反對鬆綁，警告可能增加空氣污染及溫室氣體排放，進一步加劇極端高溫、野火與暴風等氣候風險，AI發展與減碳政策如何取捨再度引發爭議。

消息傳回PTT後，「乾淨的煤」意外成為討論焦點，不少網友狂刷「世界怎麼跟得上台灣」、「乾淨的煤」，也有人認為AI競爭下穩定供電更加重要；另一派則擔憂，為了AI用電大幅放寬碳排限制，最終可能付出更高的環境成本。

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