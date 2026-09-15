川普怒轟「AI末世論是騙局」！親電黃仁勳力挺AI發展 網封：多頭總司令

美國總統川普再度公開力挺AI產業，14日在真實社群連發多篇貼文，自稱「騙局終結者」，並將「AI接管世界、摧毀人類」的末世論形容為騙局，強調美國不應因此阻礙AI發展。

川普表示，AI與資料中心可能成為史上最重要的經濟發展引擎，規模甚至超越石油、黃金、鑽石與網際網路。他也批評美國許可程序過於困難，提到Google有意赴芬蘭興建大型設施，希望企業留在美國發展。

同一天，輝達執行長黃仁勳在洛杉磯出席科技峰會時接到川普電話，並直接開啟擴音。川普在電話中表示，「機器人不會接管一切，AI也不會接管世界其他地方」，認為安全疑慮遭到過度誇大，但也強調仍須保持一定程度的謹慎。

川普更預測，AI將成為「未來20到25年的石油」，並強調不能因安全疑慮直接阻止整個產業發展。至於近期科技業領袖對AI安全與前沿模型發展提出的警告，川普則明確表達不同立場。

相關發言曝光後，PTT網友反應兩極，有人質疑川普「急了」、「是不是滿手多單」，也有人力挺發展AI，更有網友直接封他為「多頭總司令」、「謝謝川投顧」，AI發展與安全之間的爭論再度升溫。

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