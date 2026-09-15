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漢測（7856）抽籤38萬人搶1048張！中籤率僅0.2724％ 8656億元資金遭凍結

聯合新聞網／ 綜合報導
漢測公開申購吸引38萬4717筆申購，合計凍結資金約8656.13億元；此次僅釋出1048張，中籤率約0.2724%，平均每367人僅1人中籤。圖／聯合報資料照片
漢測公開申購吸引38萬4717筆申購，合計凍結資金約8656.13億元；此次僅釋出1048張，中籤率約0.2724%，平均每367人僅1人中籤。圖／聯合報資料照片

台股史上最高承銷門檻的抽籤熱潮落幕，興櫃股王漢測（7856）公開申購結果出爐，最終湧入38萬4717筆申購單；以每股承銷價2250元估算，每位投資人需在交割戶準備225萬元，合計凍結市場資金約8656.13億元，改寫台股新股抽籤資金凍結紀錄。

漢測此次公開申購僅釋出1048張（104萬8000股），整體中籤率約0.2724%，相當於平均每367人僅1人中籤。

證交所預定9月16日上午完成電腦抽籤，未中籤者的預扣款項則於9月17日退回交割帳戶。

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高達225萬元的申購門檻仍擋不住搶抽人潮，關鍵就在潛在價差。漢測興櫃盤中即使回落至4625元，相較2250元承銷價，單張潛在價差仍約237.5萬元、幅度逾105%，也帶動部分投資人透過資金調度參與申購。

漢測背後為台灣半導體設備商漢民集團，漢民早期代理荷蘭艾司摩爾（ASML）、日本東京威力科創（TEL）等國際設備，後續跨足晶圓前段設備自主研發；漢測業務則涵蓋探針卡材料、測試設備工程及高階半導體客製化產品。

基本面方面，受惠AI與先進封裝帶動晶圓測試需求，漢測上半年合併營收21.85億元、年增逾114%，毛利率54.88%；歸屬母公司淨利5.84億元、年增逼近3.9倍，上半年EPS達21.5元；漢測預計9月22日掛牌上櫃，掛牌後股價表現也成為市場關注焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

漢測 中籤率 門檻

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