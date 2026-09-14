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Fed升息機率近9成！哈塞特曝川普會「不太高興」…網笑：100%尊重但會不爽

聯合新聞網／ 綜合報導
Fed 9月利率決策會議即將登場，哈塞特表示川普並不希望升息，若Fed決定升息「一定不太高興」，但強調政府100%尊重華許及央行獨立性。(美聯社)
Fed 9月利率決策會議即將登場，哈塞特表示川普並不希望升息，若Fed決定升息「一定不太高興」，但強調政府100%尊重華許及央行獨立性。(美聯社)

美國聯準會Fed）9月利率決策會議將於美東時間15日至16日登場，升息與否成為市場焦點。報導引述FedWatch數據指出，市場預估本週升息1碼的機率已接近9成。

白宮國家經濟委員會主席哈塞特表示，他與川普都認為目前不應升息，如果Fed最終決定升息，「我敢說他對這件事一定不太高興」，不過政府仍會接受Fed作出的任何決定。

哈塞特同時強調，川普「100%尊重」Fed主席華許的獨立性。他認為近期通膨數據較過去12個月令人鼓舞，但美國8月CPI年增3.4%，仍高於Fed設定的2%長期目標。

川普近期則持續公開表達希望降低利率的立場，甚至表示美國「應該支付世界上最低的利率」。不過Fed利率決策並非由主席單獨決定，而是由決策官員共同作出。

「100%尊重」卻又說升息川普會不高興，也讓PTT網友笑翻，留言「100%尊重，但川會不太高興」、「明示＋暗示了」、「假裝尊重」，也有人認為這番談話像是在Fed決策公布前先打預防針。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

Fed 升息 哈塞特 川普 美國聯準會 通膨 華許

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