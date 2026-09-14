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中信金8月大賺99.31億元！單月EPS 0.51元、前8月達2.70元 網驚：挖到石油？

聯合新聞網／ 綜合報導
中信金8月歸屬母公司業主稅後盈餘99.31億元，單月EPS約0.51元，累計前8月稅後盈餘538.79億元、EPS達2.70元。圖／中信金控提供
中信金8月歸屬母公司業主稅後盈餘99.31億元，單月EPS約0.51元，累計前8月稅後盈餘538.79億元、EPS達2.70元。圖／中信金控提供

中信金（2891）最新自結獲利出爐，8月單月稅前盈餘122.22億元、歸屬母公司業主稅後盈餘99.31億元，換算單月EPS約0.51元，獲利表現引發市場關注。

累計今年前8月，中信金稅前盈餘673.84億元、歸屬母公司業主稅後盈餘538.79億元，累計EPS達2.70元；若不含外匯價格變動準備金，前8月EPS則為3.09元。

主要子公司方面，中國信託銀行8月稅後盈餘69.11億元，前8月累計425.96億元、EPS 2.28元；台灣人壽8月稅後盈餘30.59億元，前8月累計136.36億元、EPS 2.19元。

中信金8月獲利數字曝光後，迅速引起PTT股民討論，不少網友對單月表現感到意外，紛紛留言「好像有點強喔」、「暴衝」、「太猛了吧」、「銀行太猛了吧」。

也有網友直接形容「挖到石油了？」、「這次你最強」，甚至有人喊出「我道歉」。至於8月獲利明顯走高的原因，原文並未進一步說明，部分網友則猜測可能與股利入帳或投資收益有關。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

中信金 EPS 石油 台灣人壽

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