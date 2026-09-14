漢測抽籤要225萬！沒現金怎「搬錢」？股票質押、房貸、信貸4種方式一次看
興櫃股王漢測（7856）公開申購於今日（14日）截止，興櫃收盤價定在4845元，讓這場天價申購案的獲利空間正式定錨。以每股承銷價2250元計算，單張價差高達2595元，抽中一張現賺約259.5萬元、溢價率逾115%，成為近年台股罕見的百萬級紅包。
高達225萬元的現金額度門檻直接阻絕普遍小資族，反倒逼出中產與高資產族群展開資金大遷徙。
為了趕在截止日前湊齊本金，各大銀行臨櫃與網銀連日湧現密集的調度潮，市場常見的借貸工具依撥款效率與隱形成本也呈現明顯分野：
股票質押（不限用途款項借貸）
效率最高，已開額度者透過手機APP約1至2小時即可撥款入帳。
按日計息年息約2.5%至3.5%，借款5天利息僅約770至1080元，未中籤退款後可直接線上償還，為目前最具彈性的短線套利工具。
理財型房貸
既有循環額度者動用速度次之，手機操作即可即時撥款，年息約2.4%至3%且動用才按日計息，5天利息約740至925元；但若臨時申辦需重新鑑價，耗時需10至15個工作天，無法支應臨時申購需求。
定存解約或基金質借
調度約需1至2個工作天，代價是折損約兩成已累積利息，大額款項常受限於轉帳額度而需臨櫃排隊辦理。
銀行信用貸款
速度最慢且最不推薦。
審核需3至7個工作天，年息約2.5%至6%，且通常綁約一年並收取3000至9000元開辦費，若提前清償需支付違約金，單純為了短期抽籤極易倒貼成本。
隨著今日申購截止，明日凌晨各券商交割戶將啟動預先扣款。
若未中籤，款項會在抽籤次一營業日（T+2日）上午退回並扣除20元手續費；以質押借款試算，資金凍結約4至5天，落榜付出的利息與手續費僅約千元上下，正是不少專業投資人願意用千元成本博取近260萬元暴利的關鍵主因。
倘若幸運中籤，225萬元本金正式扣除後約一週迎來撥券日。
為降低持有風險並盡早解除槓桿，常見操作為撥券當天開盤市價賣出，待T+2日交割款入帳後第一時間全額償還借款；從最初借款到變現還清，整體計息天數約10至12天，扣除利息與交易稅後，才能將高額價差穩穩落袋。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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