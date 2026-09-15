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AI缺的不是晶片是電？美國8州資料中心卡關…網：賺錢科技巨頭拿、電費全民扛

聯合新聞網／ 綜合報導
AI資料中心快速擴張引發美國地方反彈，包括紐約州在內已有8州提交或通過暫停法案，今年第一季至少75項資料中心計畫遭阻擋或延宕。記者張文玠／攝影
AI資料中心快速擴張引發美國地方反彈，包括紐約州在內已有8州提交或通過暫停法案，今年第一季至少75項資料中心計畫遭阻擋或延宕。記者張文玠／攝影

AI熱潮推升資料中心需求，但美國地方反彈也逐漸升高。報導指出，由於民眾擔心資料中心大量消耗電力、土地與水資源，進一步推升電價，目前包括紐約州在內已有8州提交或通過「資料中心暫停法案」。

美國目前擁有全球最多資料中心，報導引述史丹佛大學AI指數指出，總數達5,427座。隨著Alphabet、亞馬遜、微軟Meta等科技巨頭持續擴大AI基礎建設投資，資料中心、AI晶片及相關電力需求也同步攀升。

但資料中心快速擴張已引發地方居民反彈。報導引述蓋洛普5月民調指出，71%美國民眾反對在自家附近興建資料中心，其中48%表示強烈反對；7月更有42州、142個地點出現反資料中心串聯抗議。

根據Data Center Watch統計，今年第一季至少75項資料中心興建計畫遭阻擋或延宕，涉及金額約1,300億美元。川普則曾公開批評反對資料中心是短視近利，認為可能讓中國在全球AI競賽中受益，但隨著11月期中選舉逼近，資料中心也逐漸成為地方政治議題。

消息曝光後，PTT網友討論焦點集中在「AI發展與民生電價誰買單」，有人直言「賺錢又沒分我，水電飆漲全民買單」、「沒享受到什麼紅利，只看到帳單」，也有人認為資料中心對AI競爭相當重要，真正問題在於如何處理電力成本與地方居民之間的利益衝突。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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