金融股估值邏輯變了？他喊本益比有望往30倍靠近…遭反駁：變的是獲利

金融股近期走強，也讓市場開始討論「金融股估值邏輯是否正在改變」。一名網友在PTT發文表示，過去金融股多被視為存股、高殖利率標的，但若未來獲利結構持續改善、EPS成長，市場是否可能願意給出更高的本益比？

原PO認為，金融股過去的投資邏輯主要圍繞股利與殖利率，但如果逐漸轉向「獲利成長＋估值擴張」，部分金融股本益比往30倍靠近並非完全沒有可能。不過他也強調，30倍本益比對傳統銀行股而言仍相當高，並非整個金融族群都能達到。

這番說法隨即在PTT掀起討論，有網友認為金融股近年獲利確實改善，也有人認為部分個股20倍本益比尚有討論空間，但30倍已經過高，「有20就不錯了」、「30倍連七巨頭都沒這麼高」。

另一派則直接反駁「估值邏輯改變」的說法，認為真正改變的是金融業獲利，而非市場願意永久提高評價。有網友表示，近期金融股上漲也可能與升息預期、資金避險及市場資金輪動有關，不能單憑股價上漲就認定金融股已轉變為高成長股。

還有不少網友看到「金融股30倍本益比」後反而開始警戒，留言「金融股最後一棒」、「開始有散戶進去買就差不多了」、「每次大家開始說這次不一樣的時候通常還是一樣」。金融股究竟迎來估值重估，還是單純反映獲利與資金行情，也成為這波漲勢最大的爭論。

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