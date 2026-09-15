川普拋震撼彈！美伊戰爭結束後「可能留在伊朗拿石油」…被酸：先打贏再說

美伊戰爭何時結束持續受到市場關注，美國總統川普13日再拋震撼說法。他表示，美國最終會離開伊朗，但也不排除戰後留下，甚至仿效委內瑞拉的做法「取得石油」。

川普同時重申，希望伊朗戰事能在今年內結束，但時間可能落在11月美國期中選舉之後。至於和平談判，他強調只會接受「正確的協議」，並稱伊朗持續尋求談判，不過德黑蘭過去曾否認類似說法。

能源價格同樣成為川普談話焦點。他宣稱，一旦伊朗戰爭結束，美國汽油價格將「像石頭一樣下跌」，戰事、伊朗石油供應與國際油價後續變化也持續牽動市場神經。

消息傳到PTT後，多數網友對「留在伊朗取得石油」的說法抱持質疑，有人直言「先打贏再說吧」、「沒地面部隊是要怎麼留」，也有人認為，目前戰事都還沒結束，討論戰後如何取得石油仍言之過早。

也有不少股民把焦點放回金融市場，關注如果戰事真的結束、原油價格回落，是否有機會降低市場壓力。不過川普目前談的仍是戰爭結束後的假設情境，實際戰事何時落幕、油價如何反應，都還有待後續發展。

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