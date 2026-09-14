00406A、00918受益人數大增！台股震盪資金轉向收益型ETF…高股息人氣升溫

台股近期震盪劇烈，收益型ETF持續受到投資人青睞。根據統計至9月11日，當週受益人數增加最多的前五名產品皆為收益型ETF，其中群益台灣精選高息（00919）增加3.3萬人居冠，大華優利高填息30（00918）也增加超過3萬名受益人；而主動中信台灣收益（00406A）則增加1.2萬人，為榜上唯一受益人數成長的主動式ETF。

法人表示，近期台股波動明顯加劇，不少投資人開始降低追逐高成長題材的比重，轉而布局具配息機制的高股息ETF，希望透過穩定現金流降低持有期間的波動感受。加上近期進入除息旺季，市場資金往往會提前進場布局。對許多存股族而言，配息金額雖非報酬來源的全部，但定期領息仍具有相當的心理吸引力，也讓高股息及收益型產品更容易吸引資金流入。

其中，主動中信台灣收益（00406A）成為近期市場關注焦點。由於採取月配息機制，加上權利金策略在目前震盪盤勢中較能發揮穩定收益效果，因此受到不少投資人青睞。該ETF將於明（15）日公布最新配息，由於近期市場波動加劇，市場普遍預期權利金收入有望提升，吸引部分資金提前進場卡位。

統計至9月11日，主動中信台灣收益（00406A）受益人數已達14.7萬人，單週增加1.2萬人，增幅達8.6%；若將時間拉長觀察，自6月26日以來受益人數已增加10.8萬人，增幅高達278%，堪稱今年ETF市場的人氣黑馬之一。

主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，近期台股回檔主要受到國際油價攀升、美債殖利率走高，以及聯準會利率會議前觀望氣氛升溫等因素影響，屬於資金面與評價面修正，並非基本面惡化。他認為，目前市場仍是「利率壓力猶存、AI基本面不變」的格局，預期指數短線維持震盪整理機率較高，但拉回仍可視為第四季行情前的布局機會。

隨著台積電8月營收再創歷史新高，顯示AI需求依舊強勁，市場焦點有望逐步回歸企業獲利成長。展望後市，台股短線雖可能維持高檔震盪格局，但AI供應鏈、中高階PCB，以及具備穩定現金流的收益型資產，仍有機會成為市場資金布局的重點方向。

股票代號 股票名稱 受益人數 增加人數 增減幅度(%) 00919 群益台灣精選高息 1,419,036 33,039 2.4 00918 大華優利高填息30 316,757 30,390 10.6 00406A 主動中信台灣收益 146,820 11,580 8.6 00929 復華台灣科技優息 452,958 6,311 1.4 00961 FT臺灣永續高息 54,256 5,166 10.5 009803 玉山市值動能50 26,013 4,665 21.9 00896 中信綠能及電動車 56,283 4,087 7.8 00404A 主動聯博動能50 27,340 3,646 15.4 0056 元大高股息 1,653,244 2,041 0.1 00712 復華富時不動產 140,494 1,858 1.3

資料來源：CMoney，統計至2026/9/11

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