00406A、00918受益人數大增！台股震盪資金轉向收益型ETF…高股息人氣升溫
台股近期震盪劇烈，收益型ETF持續受到投資人青睞。根據統計至9月11日，當週受益人數增加最多的前五名產品皆為收益型ETF，其中群益台灣精選高息（00919）增加3.3萬人居冠，大華優利高填息30（00918）也增加超過3萬名受益人；而主動中信台灣收益（00406A）則增加1.2萬人，為榜上唯一受益人數成長的主動式ETF。
法人表示，近期台股波動明顯加劇，不少投資人開始降低追逐高成長題材的比重，轉而布局具配息機制的高股息ETF，希望透過穩定現金流降低持有期間的波動感受。加上近期進入除息旺季，市場資金往往會提前進場布局。對許多存股族而言，配息金額雖非報酬來源的全部，但定期領息仍具有相當的心理吸引力，也讓高股息及收益型產品更容易吸引資金流入。
其中，主動中信台灣收益（00406A）成為近期市場關注焦點。由於採取月配息機制，加上權利金策略在目前震盪盤勢中較能發揮穩定收益效果，因此受到不少投資人青睞。該ETF將於明（15）日公布最新配息，由於近期市場波動加劇，市場普遍預期權利金收入有望提升，吸引部分資金提前進場卡位。
統計至9月11日，主動中信台灣收益（00406A）受益人數已達14.7萬人，單週增加1.2萬人，增幅達8.6%；若將時間拉長觀察，自6月26日以來受益人數已增加10.8萬人，增幅高達278%，堪稱今年ETF市場的人氣黑馬之一。
主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，近期台股回檔主要受到國際油價攀升、美債殖利率走高，以及聯準會利率會議前觀望氣氛升溫等因素影響，屬於資金面與評價面修正，並非基本面惡化。他認為，目前市場仍是「利率壓力猶存、AI基本面不變」的格局，預期指數短線維持震盪整理機率較高，但拉回仍可視為第四季行情前的布局機會。
隨著台積電8月營收再創歷史新高，顯示AI需求依舊強勁，市場焦點有望逐步回歸企業獲利成長。展望後市，台股短線雖可能維持高檔震盪格局，但AI供應鏈、中高階PCB，以及具備穩定現金流的收益型資產，仍有機會成為市場資金布局的重點方向。
|股票代號
|股票名稱
|受益人數
|增加人數
|增減幅度(%)
|00919
|群益台灣精選高息
|1,419,036
|33,039
|2.4
|00918
|大華優利高填息30
|316,757
|30,390
|10.6
|00406A
|主動中信台灣收益
|146,820
|11,580
|8.6
|00929
|復華台灣科技優息
|452,958
|6,311
|1.4
|00961
|FT臺灣永續高息
|54,256
|5,166
|10.5
|009803
|玉山市值動能50
|26,013
|4,665
|21.9
|00896
|中信綠能及電動車
|56,283
|4,087
|7.8
|00404A
|主動聯博動能50
|27,340
|3,646
|15.4
|0056
|元大高股息
|1,653,244
|2,041
|0.1
|00712
|復華富時不動產
|140,494
|1,858
|1.3
資料來源：CMoney，統計至2026/9/11
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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