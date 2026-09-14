快訊

全球第2大排放國開倒車！美國擬取消發電廠溫室氣體排放限制

「曾拌麵」實體店面全滅！曾國城：滾動式調整營運策略

沖繩選舉變天！史上最年輕知事古謝玄太是誰？

聽新聞
0:00 / 0:00

32歲刑警疑投資失利、背負債務身亡…網嘆：不要借錢玩股票

聯合新聞網／ 綜合報導
三重一名32歲刑警疑因投資失利、背負債務承受壓力而身亡，消息曝光後也讓「借錢投資」風險再度引發討論。記者曾原信／攝影
三重一名32歲刑警疑因投資失利、背負債務承受壓力而身亡，消息曝光後也讓「借錢投資」風險再度引發討論。記者曾原信／攝影

新北市三重警分局14日傳出憾事，一名32歲林姓偵查佐凌晨被同仁發現倒臥駐地寢室，救護人員到場後確認已明顯死亡。根據報導初步了解，林員生前曾提及個人財務問題，疑因投資失利並背負債務承受龐大壓力。

報導指出，林員13日晚間擔任值日勤務，晚間9時許回到駐地6樓寢室後未再現身，直到14日凌晨近1時，小隊長因找不到人請同仁協尋，最終在寢室發現林員。警方目前已安排專人陪伴家屬，協助後續撫卹及喪葬事宜，並啟動同仁心理支持機制。

消息傳到PTT股板後，不少網友將焦點放在「借錢投資」的風險，有人連續提醒「不要借錢玩股票」，也有人表示，投資與賭博應該分清楚，一旦使用融資、貸款等槓桿，市場回檔造成的損失與資金壓力都可能被放大。

不過報導目前僅稱林員「疑似投資失利而背負債務」，並未公布實際投資標的、虧損金額或是否使用槓桿，因此網友猜測他買進特定股票、放空、融資遭斷頭甚至向外借貸等說法，都沒有獲得證實。

也有網友認為，不能單純用金額衡量一個人承受的壓力，「有些人50萬就很多了」，更有人感嘆「人在就有希望」。投資損失或債務若已造成強烈壓力，尋求家人、專業財務或心理支持，遠比獨自承擔更重要。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

借錢 刑警 債務 負債 三重

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00403A能定期定額嗎？看他的兄弟基金長線定額績效完勝0050

009826買進不用自己換匯真的比較省？與VT換匯成本差在哪 一次看懂

AI三巨頭罕見齊喊「放慢研發」！科技圈猜背後有事…網直指另一原因：錢燒太快

川普拒絕放慢AI發展！OpenAI、Anthropic、xAI三巨頭示警 他喊「誰贏AI就贏一切」

相關新聞

金融股先攻、AI再接棒？他喊台股「5萬→6萬點」劇本…被潑冷水：恐是最後一棒

PTT熱議金融股能否推台股攻上5萬點，再由AI、半導體接棒挑戰6萬；網友看法分歧，部分警告金融恐是最後一棒。

聯準會升息99%「台股還不空？」他怕又被資本家騙…網：你知道大家也知道

Dcard網友熱議聯準會升息等利空，認為台股走勢關鍵在結果是否超出市場預期，部分人選擇觀望或保留現金。

32歲刑警疑投資失利、背負債務身亡…網嘆：不要借錢玩股票

新北三重32歲林姓偵查佐疑因投資失利、背債身亡，警方協助家屬並啟動心理支持；實際投資與債務細節尚未證實。

川普拒絕放慢AI發展！OpenAI、Anthropic、xAI三巨頭示警 他喊「誰贏AI就贏一切」

川普拒絕放慢AI研發，強調可設安全護欄但不能大幅限制；OpenAI、Anthropic與xAI領袖則支持獨立評估、產業標準及國際合作。

AI三巨頭罕見齊喊「放慢研發」！科技圈猜背後有事…網直指另一原因：錢燒太快

AI三巨頭罕見支持放慢研發，外界揣測可能與安全風險或成本壓力有關；PTT網友多認為錢燒太快，真實原因目前仍未明。

央行9月理監事會升息？CPI連4月破2％ 金融圈估「雙率雙升」成選項

央行17日召開第3季理監事會，CPI連4月超過2%，金融圈估升息半碼搭配新台幣升值，形成「雙率雙升」，政策仍待決議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。