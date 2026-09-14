32歲刑警疑投資失利、背負債務身亡…網嘆：不要借錢玩股票

新北市三重警分局14日傳出憾事，一名32歲林姓偵查佐凌晨被同仁發現倒臥駐地寢室，救護人員到場後確認已明顯死亡。根據報導初步了解，林員生前曾提及個人財務問題，疑因投資失利並背負債務承受龐大壓力。

報導指出，林員13日晚間擔任值日勤務，晚間9時許回到駐地6樓寢室後未再現身，直到14日凌晨近1時，小隊長因找不到人請同仁協尋，最終在寢室發現林員。警方目前已安排專人陪伴家屬，協助後續撫卹及喪葬事宜，並啟動同仁心理支持機制。

消息傳到PTT股板後，不少網友將焦點放在「借錢投資」的風險，有人連續提醒「不要借錢玩股票」，也有人表示，投資與賭博應該分清楚，一旦使用融資、貸款等槓桿，市場回檔造成的損失與資金壓力都可能被放大。

不過報導目前僅稱林員「疑似投資失利而背負債務」，並未公布實際投資標的、虧損金額或是否使用槓桿，因此網友猜測他買進特定股票、放空、融資遭斷頭甚至向外借貸等說法，都沒有獲得證實。

也有網友認為，不能單純用金額衡量一個人承受的壓力，「有些人50萬就很多了」，更有人感嘆「人在就有希望」。投資損失或債務若已造成強烈壓力，尋求家人、專業財務或心理支持，遠比獨自承擔更重要。

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