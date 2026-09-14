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手上突然有1000萬該All in還是定期定額？他勸「千萬別一次歐印」 兩派吵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
手握1000萬元該一次投入還是分批進場？Dcard網友提出保留200萬元備用、其餘分批投入ETF，引發「All in」與定期定額兩派論戰。圖／聯合報系資料照片
手握1000萬元該一次投入還是分批進場？Dcard網友提出保留200萬元備用、其餘分批投入ETF，引發「All in」與定期定額兩派論戰。圖／聯合報系資料照片

如果手上突然多出1000萬元，該一次投入股市，還是分批慢慢買？一名網友在Dcard分享自己的資金配置想法，認為如果未來幾年沒有工作收入，這筆錢不只是投資本金，也是生活保障，與其追求短期賺最多，更重要的是能不能長期待在市場。

以1000萬元為例，他認為可以將500萬元配置VOOVTQQQ等成長型ETF，300萬元放在高股息ETF創造現金流，另外保留200萬元備用。不過在進場方式上，他明確建議「千萬不要All in」，尤其生活、買房或買車可能會用到的資金，更不適合一次投入。

他的做法是把預計投資的800萬元拆成6至12個月，甚至12至24個月分批進場，固定時間投入、不猜最低點；若遇到大盤跌破十年線、國安基金進場或VIX高於35等情況，再依事先設定的策略加碼，希望降低一次買在高點帶來的心理壓力。

不過這套方法也在Dcard掀起兩派論戰。有人認為「20%的波動都扛不住，千萬不要加入股市」，支持保留現金、分批投入；也有人持完全相反看法，直言「問就是All in」，更有網友分享自己原本怕高點而分批買，結果市場一路創高，反而變成越買越貴。

至於哪種方法一定比較賺，留言區也沒有共識。有人認為只要能承受波動、資金長期不用，一次投入更乾脆；原PO則強調，對暫時沒有主動收入的人來說，重點不是多拚2%、3%報酬，而是確保1000萬元能支撐生活並撐過市場波動。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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