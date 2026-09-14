聯準會升息99%「台股還不空？」他怕又被資本家騙…網：你知道大家也知道

一名網友在Dcard發文表示，市場近期充斥聯準會升息、日圓升息、美債殖利率走高及台指期結算等利空訊息，讓他直覺認為台股下周應該偏空，甚至直呼「是白痴都知道大盤要做空吧？」但也擔心市場反向演出，做空反而遭到軋空。

原PO最困惑的是，當所有人都看得見相同利空時，現在進場放空究竟還有多少勝率？他擔心市場早已消化相關消息，甚至半開玩笑表示，不會最後等來的不是崩盤，而是「台股上5萬點」的新聞。

不少Dcard網友認為，真正關鍵不是利空本身，而是市場原先預期與實際結果的落差。有人表示「你知道的消息大家都知道了」，如果升息早已成為高度共識，價格可能提前反映；真正可能造成更大波動的，反而是升息幅度超出市場原先預期。

也有人直接留言「全世界都能預期走空，為什麼世界上還有窮人」，認為短線漲跌沒有人能保證；另一派則選擇保守應對，有人表示原有持股繼續放、現金先留著等待加碼，也有人乾脆空手看戲，避免在高度不確定的行情使用槓桿。

討論最後也有人提醒，「利空出盡」不代表股市一定上漲，市場真正交易的是結果相對預期好或壞。正如網友所說：「適當的升息是好事，重要的是看升1碼還是2碼」，與其單純看到利空就押空，更重要的可能是事件最終是否超出市場預期。

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