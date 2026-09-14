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AI三巨頭罕見齊喊「放慢研發」！科技圈猜背後有事…網直指另一原因：錢燒太快

聯合新聞網／ 綜合報導
OpenAI、Anthropic與xAI領導人罕見支持放慢AI發展，引發外界猜測安全風險是否升高，但PTT網友也質疑可能與龐大的AI投資成本有關。圖／法新社
OpenAI、Anthropic與xAI領導人罕見支持放慢AI發展，引發外界猜測安全風險是否升高，但PTT網友也質疑可能與龐大的AI投資成本有關。圖／法新社

Anthropic執行長Dario Amodei再度呼籲AI產業放慢發展速度，OpenAI執行長Sam Altman與馬斯克隨後也表態支持，三大AI公司領導人罕見在「放慢AI」議題上出現共識，也讓外界開始猜測背後原因。

長期關注科技與政策議題的加密貨幣投資人Adam Cochran認為，三家公司幾乎同時轉變態度並不尋常。他推測可能曾出現具有危險或惡意行為的AI代理事件，嚴重程度才會讓業界領袖同步提高警戒，不過這仍是Cochran的個人推測，並非已獲證實的事件。

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Cochran也逐一討論監管、IPO、技術瓶頸及資料中心建設等其他可能原因。他認為這些解釋都不足以說明三家公司為何同時表態，並援引Anthropic曾公開談及惡意AI代理案例等資訊，作為他判斷AI安全風險升高的依據。

PTT網友對「壞事已經發生」的說法普遍抱持懷疑，不少人反而從成本面解讀，認為AI公司面臨硬體、資料中心與能源等龐大支出，因此留言「沒錢了」、「錢都燒光了」、「硬體是真的貴」，甚至有人認為放慢模型更新，有助降低短期資本支出壓力。

另一派則質疑AI競賽根本沒有真正放慢的空間，有網友形容就像「三個資優生都說不用看書」，擔心美國企業嘴上喊放慢、私下仍持續投入，也有人直言中國等競爭者未必跟進。究竟三巨頭是基於AI安全考量，還是成本與商業因素，目前從提供的資訊仍無法確認。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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