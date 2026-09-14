聽新聞
0:00 / 0:00
AI三巨頭罕見齊喊「放慢研發」！科技圈猜背後有事…網直指另一原因：錢燒太快
Anthropic執行長Dario Amodei再度呼籲AI產業放慢發展速度，OpenAI執行長Sam Altman與馬斯克隨後也表態支持，三大AI公司領導人罕見在「放慢AI」議題上出現共識，也讓外界開始猜測背後原因。
長期關注科技與政策議題的加密貨幣投資人Adam Cochran認為，三家公司幾乎同時轉變態度並不尋常。他推測可能曾出現具有危險或惡意行為的AI代理事件，嚴重程度才會讓業界領袖同步提高警戒，不過這仍是Cochran的個人推測，並非已獲證實的事件。
Cochran也逐一討論監管、IPO、技術瓶頸及資料中心建設等其他可能原因。他認為這些解釋都不足以說明三家公司為何同時表態，並援引Anthropic曾公開談及惡意AI代理案例等資訊，作為他判斷AI安全風險升高的依據。
但PTT網友對「壞事已經發生」的說法普遍抱持懷疑，不少人反而從成本面解讀，認為AI公司面臨硬體、資料中心與能源等龐大支出，因此留言「沒錢了」、「錢都燒光了」、「硬體是真的貴」，甚至有人認為放慢模型更新，有助降低短期資本支出壓力。
另一派則質疑AI競賽根本沒有真正放慢的空間，有網友形容就像「三個資優生都說不用看書」，擔心美國企業嘴上喊放慢、私下仍持續投入，也有人直言中國等競爭者未必跟進。究竟三巨頭是基於AI安全考量，還是成本與商業因素，目前從提供的資訊仍無法確認。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。