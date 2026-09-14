快訊

全球第2大排放國開倒車！美國擬取消發電廠溫室氣體排放限制

「曾拌麵」實體店面全滅！曾國城：滾動式調整營運策略

沖繩選舉變天！史上最年輕知事古謝玄太是誰？

聽新聞
0:00 / 0:00

金融股先攻、AI再接棒？他喊台股「5萬→6萬點」劇本…被潑冷水：恐是最後一棒

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO設想金融股先帶動台股挑戰5萬點，再由AI、半導體接棒攻向6萬點，但PTT網友對金融股能否扛起大盤看法分歧。記者張文玠／攝影
原PO設想金融股先帶動台股挑戰5萬點，再由AI、半導體接棒攻向6萬點，但PTT網友對金融股能否扛起大盤看法分歧。記者張文玠／攝影

台股近期金融股走強，有網友在PTT提出一套多頭劇本，認為如果金融股持續補漲，在獲利、股利與殖利率等題材支撐下，加上大型金控本身就是大盤權值股，資金持續集中金融族群，台股有沒有可能先被推上5萬點？

原PO進一步設想，如果金融股上漲一段時間後，市場資金重新輪動至AI、半導體及電子權值股，只要AI基本面沒有轉弱，就可能由科技股接棒，帶動台股從5萬點進一步挑戰6萬點。不過原PO也強調，這只是自己預想的市場劇本，希望聽聽多空雙方看法。

對此，部分PTT網友並不認同金融股能一路帶領大盤攻高，有人認為近期資金進入金融股，更像是在電子股之外尋找相對穩定的去處，甚至直言「拉金融是為了掩護出貨電子」、「主力把錢放金融就是觀望」，認為金融股上漲不代表下一波大行情即將展開。

也有網友將金融股形容成資金暫時「停泊」的地方，認為等到電子股重新出現機會，資金仍可能從金融股撤出並回流科技族群。另有人直接喊出「金融最後一棒」、「看電子就好」，對金融股單獨把大盤推上5萬點的劇本相對保守。

不過另一派網友則對金融股較有信心，有人表示金融部位雖然爆發力不如電子，但持有感受相對穩定，也有人認為台股5萬點「還是有點機會」。至於能否按照原PO設想，先由金融攻5萬、再換AI接棒挑戰6萬，PTT目前顯然沒有共識。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

金融股 台股 權值股 題材 PTT

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

009826買進不用自己換匯真的比較省？與VT換匯成本差在哪 一次看懂

0050＋009826布局台灣與全球！盯盤、專心本業…降低情緒操作

台股太「科技偏食」怎麼解？0050搭009826 投資版圖一次擴向全球！

聯準會升息99%「台股還不空？」他怕又被資本家騙…網：你知道大家也知道

相關新聞

金融股先攻、AI再接棒？他喊台股「5萬→6萬點」劇本…被潑冷水：恐是最後一棒

PTT熱議金融股能否推台股攻上5萬點，再由AI、半導體接棒挑戰6萬；網友看法分歧，部分警告金融恐是最後一棒。

聯準會升息99%「台股還不空？」他怕又被資本家騙…網：你知道大家也知道

Dcard網友熱議聯準會升息等利空，認為台股走勢關鍵在結果是否超出市場預期，部分人選擇觀望或保留現金。

32歲刑警疑投資失利、背負債務身亡…網嘆：不要借錢玩股票

新北三重32歲林姓偵查佐疑因投資失利、背債身亡，警方協助家屬並啟動心理支持；實際投資與債務細節尚未證實。

川普拒絕放慢AI發展！OpenAI、Anthropic、xAI三巨頭示警 他喊「誰贏AI就贏一切」

川普拒絕放慢AI研發，強調可設安全護欄但不能大幅限制；OpenAI、Anthropic與xAI領袖則支持獨立評估、產業標準及國際合作。

AI三巨頭罕見齊喊「放慢研發」！科技圈猜背後有事…網直指另一原因：錢燒太快

AI三巨頭罕見支持放慢研發，外界揣測可能與安全風險或成本壓力有關；PTT網友多認為錢燒太快，真實原因目前仍未明。

央行9月理監事會升息？CPI連4月破2％ 金融圈估「雙率雙升」成選項

央行17日召開第3季理監事會，CPI連4月超過2%，金融圈估升息半碼搭配新台幣升值，形成「雙率雙升」，政策仍待決議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。