金融股先攻、AI再接棒？他喊台股「5萬→6萬點」劇本…被潑冷水：恐是最後一棒

台股近期金融股走強，有網友在PTT提出一套多頭劇本，認為如果金融股持續補漲，在獲利、股利與殖利率等題材支撐下，加上大型金控本身就是大盤權值股，資金持續集中金融族群，台股有沒有可能先被推上5萬點？

原PO進一步設想，如果金融股上漲一段時間後，市場資金重新輪動至AI、半導體及電子權值股，只要AI基本面沒有轉弱，就可能由科技股接棒，帶動台股從5萬點進一步挑戰6萬點。不過原PO也強調，這只是自己預想的市場劇本，希望聽聽多空雙方看法。

對此，部分PTT網友並不認同金融股能一路帶領大盤攻高，有人認為近期資金進入金融股，更像是在電子股之外尋找相對穩定的去處，甚至直言「拉金融是為了掩護出貨電子」、「主力把錢放金融就是觀望」，認為金融股上漲不代表下一波大行情即將展開。

也有網友將金融股形容成資金暫時「停泊」的地方，認為等到電子股重新出現機會，資金仍可能從金融股撤出並回流科技族群。另有人直接喊出「金融最後一棒」、「看電子就好」，對金融股單獨把大盤推上5萬點的劇本相對保守。

不過另一派網友則對金融股較有信心，有人表示金融部位雖然爆發力不如電子，但持有感受相對穩定，也有人認為台股5萬點「還是有點機會」。至於能否按照原PO設想，先由金融攻5萬、再換AI接棒挑戰6萬，PTT目前顯然沒有共識。

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