川普拒絕放慢AI發展！OpenAI、Anthropic、xAI三巨頭示警 他喊「誰贏AI就贏一切」

美國AI發展該不該踩煞車，再度掀起科技業與政府之間的論戰。Anthropic執行長Dario Amodei近期主張，前沿AI發展應建立更多安全機制，OpenAI執行長Sam Altman與xAI創辦人Elon Musk也公開表達支持，希望AI產業以更穩健的方式向前推進。

相關主張包括引入第三方獨立評估、建立產業安全標準，以及推動國際合作，背後主要擔憂是先進AI快速發展可能衍生難以控制的風險。不過，美國總統川普並不認同放慢AI研發速度，強調可以建立基本安全護欄，但反對以大規模限制拖慢產業發展。

川普更直接把AI拉高到國家競爭層級，認為美國目前仍領先中國，因此不能主動減速讓出優勢，並強調「誰贏得AI，誰就贏了一切」。在他的立場下，美國AI政策核心仍是維持技術領先，而非全面限制研發速度。

這場爭論也讓AI產業出現兩條不同路線，一邊擔心前沿模型進步太快，安全機制跟不上；另一邊則認為，在中國等競爭對手持續發展AI的情況下，美國單方面踩煞車，可能反而失去原有的技術優勢。

消息曝光後，PTT討論迅速炸鍋，不少網友支持川普，認為「放慢就是給中國機會」、「誰先放緩誰就輸」；但另一派則質疑，連AI公司領導人都開始公開談論風險，政府若只強調競爭而忽略安全，同樣值得警惕。AI究竟該繼續全速前進，還是先建立更完整的安全防線，也成為這波討論最大分歧。

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