央行9月理監事會升息？CPI連4月破2％ 金融圈估「雙率雙升」成選項

中央銀行將於17日召開第3季理監事會，利率動向成為市場焦點。金融圈人士認為，中東戰事推升能源與進口成本，加上國內油價恢復調漲，央行不排除升息半碼，搭配新台幣升值形成「雙率雙升」。

通膨壓力是這次會議觀察重點。8月消費者物價指數（CPI）年增2.04%，已連續4個月超過2%；生產者物價指數（PPI）年增近17%，美元計價進口物價也上漲約2成，上游成本壓力受到關注。

匯率方面，新台幣從7月底32.454元升至上周五31.638元，一個多月升值超過8角。熟悉央行政策人士認為，新台幣走強有助減輕輸入性通膨，而升息半碼也已成為本次會議可能討論的選項。

央行上季雖連續第9次維持政策利率不變，但當時已有2名理事主張升息。如今CPI仍高於2%，油價也處高檔，市場因此關注鷹派聲音是否進一步增加，不過最終政策仍須等待17日理監事會決議。

消息曝光後，PTT網友反應兩極，有人喊「快升息吧」、「笑你不敢升」，也有人質疑CPI僅約2%為何需要升息，更多人則認為「不排除就是不會升」。央行究竟維持利率不變或升息半碼，成為本周金融市場焦點。

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