漢測一張要225萬！「反指標女神」巴逆逆到處借錢搶申購：能不能翻身就靠這次

興櫃股王漢測（7856）開放公開申購，每股承銷價2250元，申購1張就得準備約225萬元。今（14）日是申購最後一天，15日扣款、16日抽籤，22日掛牌上櫃，由於申購價與近期興櫃市場價格存在明顯價差，也讓這次抽籤受到市場關注。

被網友封為「反指標女神」的財經網紅巴逆逆也加入申購行列。她在臉書曬出申購畫面，自曝「到處借錢，終於湊到220萬了！」並喊話「能不能翻身就靠這次了！」；截圖顯示，她申購1張漢測，申購價格2250元、申購金額225萬70元。

從巴逆逆分享的申購畫面來看，以9月11日前日均價5281.55元計算，系統顯示預估價差303萬1550元、溢價率134.74%。不過這只是依當時價格計算的帳面價差，實際能否獲利仍要先抽中，並視掛牌後股價表現而定。

巴逆逆一出手，也讓留言區瞬間歪樓，不少網友拿她過去的「反指標」形象開玩笑，留言「你不要過來啊」、「還沒開始交易就被詛咒了」、「看來準備破發了」，甚至有人笑稱「首發跌破申購金會不會頭一遭」。

但也有人替巴逆逆加油，認為真正的難關還是能不能中籤，有網友祝她順利抽中賺錢。巴逆逆自己則自嘲過去經驗是「抽不到」，答案最快16日抽籤就會揭曉。

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