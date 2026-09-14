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台積電現在是「絕佳買點」？外媒喊2027年ADR攻678美元…遭喊：出貨文

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒看好台積電AI與先進製程需求，推估在獲利與31倍本益比假設下，2027年底ADR理論股價可達678美元。記者杜建重／攝影
外媒看好台積電AI與先進製程需求，推估在獲利與31倍本益比假設下，2027年底ADR理論股價可達678美元。記者杜建重／攝影

AI資料中心持續擴張，台積電長期成長再獲外媒看好。《The Motley Fool》認為，台積電在先進晶片製造具備技術與產業優勢，若未來獲利符合市場預期，目前可能仍是買進機會。

報導指出，博通已談及2029年需求展望，台積電也表示2029至2030年需求仍「非常強勁」。加上台積電持續擴充美國亞利桑那州產能，外媒認為反映公司對先進晶片長期需求的信心。

依報導引用的分析師預估，台積電2027年EPS中位數約21.86美元，若市場仍給予約31倍本益比，ADR理論價格可達678美元，相較截稿時約435美元，潛在漲幅超過55%。

不過678美元並非確定目標，而是建立在獲利達標、本益比維持31倍的假設上。若AI資本支出、半導體景氣或市場估值改變，實際股價也可能與預測出現明顯落差。

消息曝光後，PTT反應反而偏保守，不少網友看到「現在是絕佳買點」直喊「出貨文」、「已反應」，也有人質疑2027年底變數仍多；另一派則持續看好台積電長期EPS成長，認為即使估值沒有再提高，獲利成長仍值得關注。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

2330台積電 ADR 晶片 博通

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