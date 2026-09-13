股市將反彈？阮慕驊揭Fed升息2劇本：這情況恐引爆空頭回補

美國8月核心CPI（消費者物價指數）月增0.3％，高於市場預期的0.2%，提高交易員押注聯準會（Fed）下周升息的機率。市場焦點也從「聯準會會不會升息」，轉向「究竟會升幾次」。財經專家阮慕驊直言，升息一次還是連升三次，將是決定台、美股後續多空的關鍵；若Fed（聯準會）釋出連續升息訊號，高本益比AI股、費城半導體恐首當其衝，台股補跌風險也會跟著升高。

阮慕驊在臉書發文指出，美國10年期公債殖利率已站上4.9%，30年期殖利率更來到2004年以來新高，加上油價突破百美元、PPI（生產者物價指數）年增率來到5字頭，目前市場面對的並非「成長恐慌」，而是「通膨型緊縮」。

他解釋，當前經濟並未明顯轉弱、就業仍強，反而是通膨壓力迫使聯準會持續緊縮。在這種環境下，「債券跟黃金短線不會保護你，只有現金會！」

劇本一〉鷹派升息 AI股恐先挨刀

阮慕驊進一步提出兩種情境。第一種是「鷹派升息」，若聯準會主席華許在記者會上釋出「連續行動」訊號，加上點陣圖再往上調，市場可能迅速把明年再升2至3碼反映進價格。

一旦殖利率持續上升，股市就可能面臨「殺估值」壓力，尤其高本益比的AI股與費城半導體將首當其衝。

他指出，若美股科技股進一步修正，台股跟著補跌的機率也會提高，5月以來的多頭格局恐怕得重新接受檢驗。

劇本二〉溫和升息 市場解讀利空出盡

第二種則是市場較期待的「溫和升息」，也就是升息1碼後，Fed強調後續政策仍「視數據而定」。

阮慕驊認為，若出現這種情境，市場可能解讀為利空出盡，公債殖利率有機會回落，並帶動空頭回補，股市出現一波反彈。

不過他提醒，「反彈不等於反轉」，因為通膨問題尚未真正解除。若市場因利空出盡而反彈，較適合拿來調整持股，而不是追高。

阮慕驊認為，目前市場主流預期仍偏向溫和升息，但股市已經用連續下跌提前反映部分鷹派風險，因此在FOMC會議前，不宜過度押注單一方向。

操作上，他建議先提高現金比重，並觀察費城半導體指數能否重新站回100日線，站回後再考慮加碼，否則先維持觀望。

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