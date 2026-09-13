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台積電、記憶體未來3至5年選誰？PTT答案偏一邊…反推0050：何必二選一

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電與記憶體未來3至5年投資機會引發討論，PTT多數網友偏向長期持有台積電，也有人認為不必二選一，直接布局0050即可。記者陳正興／攝影
台積電與記憶體未來3至5年投資機會引發討論，PTT多數網友偏向長期持有台積電，也有人認為不必二選一，直接布局0050即可。記者陳正興／攝影

一名投資人在PTT發文詢問，若投資時間拉長至3至5年，台積電與記憶體產業只能二選一，哪邊累積報酬更值得期待，也好奇這波AI需求是否可能改變記憶體過去明顯的景氣循環。

原PO認為，台積電受惠AI、先進製程與先進封裝，獲利能見度相對穩定，但也面臨海外設廠、估值與地緣政治等風險；記憶體則受惠HBM、AI伺服器與資料中心需求，景氣向上時股價彈性可能更大。

PTT多數網友若以3至5年為前提，答案明顯偏向台積電，有人直言「長期一定是台積」、「當然選台GG」，認為台積電在先進製程的競爭優勢，是長期持有的重要理由。

至於記憶體，不少網友認為短期爆發力可能更強，但產業仍具有明顯循環特性，一旦供給增加、供需反轉，價格與獲利可能快速變化，因此有人形容兩者差異是「一個穩穩賺錢，一個大賠大賺」。

也有網友認為根本不必二選一，可以同時配置兩邊，甚至直接買進元大台灣50（0050）分散風險。至於記憶體是否已擺脫景氣循環，討論中並沒有共識，仍有人認為AI與HBM只是改變需求結構，不代表供需循環就此消失。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

2330台積電 0050元大台灣50 記憶體 先進製程

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