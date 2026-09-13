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Fed下周升息機率逼近9成！「Fed傳聲筒」示警不只升1次 市場押明年6月前至少3次
美國通膨再度升溫，8月CPI年增3.4%，高於市場預期3.3%，月增率也由7月的0.1%升至0.4%，讓聯準會（Fed）下周利率決策備受關注。
根據原文引述CME FedWatch工具，Fed下周升息機率已從約70%升至逼近90%。若最終升息，將是Fed睽違3年再次採取升息行動。
有「Fed傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，若Fed認為目前利率不足以壓制通膨，升息恐怕不會只有一次。目前市場更預期，明年6月前可能至少升息3次。
消息引發PTT熱議，不少網友擔心連續升息將增加美債與股市壓力，直呼「美債扛得住嗎？」、「升三次那就要出事了」，也有人認為油價與通膨升溫，Fed確實面臨升息壓力。
不過也有網友對近90%的升息機率抱持懷疑，認為市場預期仍可能反轉，甚至形容是「週末鬼故事」。有人則直言，真正的變數不是下周升不升，而是「之後要升幾次」。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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