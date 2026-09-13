正二ETF為何不能質押？他拿國巨「股價對折」反問公平嗎…揭券商考量

一名投資人在PTT發文表示，近期向券商詢問股票質押時，才發現自己使用的券商不接受指數正二ETF作為質押標的，讓他相當疑惑。原PO認為，正二ETF先前一波劇烈震盪也約下跌3成，相較之下，部分個股跌幅甚至更大。

原PO因此拿國巨舉例，表示國巨先前股價曾出現接近對折的修正，卻仍可作為質押標的，反觀指數正二ETF反而被拒絕，讓他忍不住詢問：「這樣是不是不太公平？」

文章曝光後，有PTT網友指出，能不能質押並非單純比較過去誰跌得比較多，而是各家券商會依照自身風險控管、標的性質與相關規定決定接受範圍，因此不同券商的結果可能不一樣。

不少網友將焦點放在「槓桿」本身，認為正二ETF已經具有槓桿效果，如果再拿去質押取得資金，等於進一步放大資金槓桿。一旦市場出現快速下殺，部位波動與質押風險也可能同步升高。

不過也有網友分享，並非所有券商都完全拒絕正二ETF質押，有人表示自己確實可以辦理，也有人點名部分券商可以承作，只是利率可能較高。因此「正二ETF不能質押」並非市場統一規則，實際仍要看各家金融機構的承作條件。

至於原PO拿國巨與正二ETF相比，網友則認為兩者商品性質不同，不能只用單次跌幅判斷質押風險。討論中最多人提醒的仍是「槓上加槓」問題，也有人直言：「本身都給你槓桿了還質押。」

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